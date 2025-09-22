Un profesor avisa de lo que hay detrás del 'Cayetano reponedor' que salió en 'First Dates' y que ha sorprendido tanto
"Me considero como de otra clase social".
Manel Márquez, profesor de Historia e investigador de Historia social, ha hecho un análisis de lo que, a su juicio, se esconde detrás de perfiles sociológicos como el llamado 'cayetano reponedor', un joven que apareció hace unos días en el programa de citas First Dates, de Cuatro, y que ha causado un gran impacto.
"Soy de derechas, soy religioso y vamos tengo el pack completo de Cayetano. Yo quería una chica más cayetana. Es un poco clasista lo que voy a decir, pero me considero como de otra clase social", empezaba afirmando.
La sorpresa, y lo que ha llamado la atención, es que justo después de esa afirmación el joven reconocía que trabaja de reponedor en un supermercado y que todavía no se ha independizado, por lo que vive en casa con sus padres y su hermana.
"Yo trabajo hace cinco años ya, soy reponedor en Costco, no sé si te suena, supermercado", admitía, ante lo que su cita respondía: "Te mantienes ya solo, tendrás casa...". "No, no, no. Estoy en casa, con mis padres y con mi hermana todavía. Si, sí", admitía él.
Tras ello, Márquez ha analizado un poco más allá de la mera anécdota: "Este 'cayetano' del Hacendado ejemplifica perfectamente al fachapobre y el triunfo del neoliberalismo, sobre una parte de la clase trabajadora". "No te rías; combate la alienación", ha reclamado el profesor.
Algunos usuarios han respondido afirmando que no puede ser que el joven sea así realmente. "Yo es que creo que tiene que ser un actor, porque es una burrada, está sobreactuado. Aunque también sé que hay gente como éste, pero tan exagerado...", ha afirmado una persona.
Otros han dejado de lado ese debate y han profundizado en lo que refleja ese perfil: "Lamentablemente ya ni siquiera la 'clase trabajadora'- de la que soy parte- (proletariado)se identifica como clase en constante lucha. No somos más que consumidores; y en el mejor de los casos, con derecho a replica".