Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un profesor avisa de lo que hay detrás del 'Cayetano reponedor' que salió en 'First Dates' y que ha sorprendido tanto
Virales

Virales

Un profesor avisa de lo que hay detrás del 'Cayetano reponedor' que salió en 'First Dates' y que ha sorprendido tanto

"Me considero como de otra clase social".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'.GTRES

Manel Márquez, profesor de Historia e investigador de Historia social, ha hecho un análisis de lo que, a su juicio, se esconde detrás de perfiles sociológicos como el llamado 'cayetano reponedor', un joven que apareció hace unos días en el programa de citas First Dates, de Cuatro, y que ha causado un gran impacto. 

"Soy de derechas, soy religioso y vamos tengo el pack completo de Cayetano. Yo quería una chica más cayetana. Es un poco clasista lo que voy a decir, pero me considero como de otra clase social", empezaba afirmando.

La sorpresa, y lo que ha llamado la atención, es que justo después de esa afirmación el joven reconocía que trabaja de reponedor en un supermercado y que todavía no se ha independizado, por lo que vive en casa con sus padres y su hermana.

"Yo trabajo hace cinco años ya, soy reponedor en Costco, no sé si te suena, supermercado", admitía, ante lo que su cita respondía: "Te mantienes ya solo, tendrás casa...". "No, no, no. Estoy en casa, con mis padres y con mi hermana todavía. Si, sí", admitía él. 

Tras ello, Márquez ha analizado un poco más allá de la mera anécdota: "Este 'cayetano' del Hacendado ejemplifica perfectamente al fachapobre y el triunfo del neoliberalismo, sobre una parte de la clase trabajadora". "No te rías; combate la alienación", ha reclamado el profesor. 

Algunos usuarios han respondido afirmando que no puede ser que el joven sea así realmente. "Yo es que creo que tiene que ser un actor, porque es una burrada, está sobreactuado. Aunque también sé que hay gente como éste, pero tan exagerado...", ha afirmado una persona. 

Otros han dejado de lado ese debate y han profundizado en lo que refleja ese perfil: "Lamentablemente ya ni siquiera la 'clase trabajadora'- de la que soy parte- (proletariado)se identifica como clase en constante lucha. No somos más que consumidores; y en el mejor de los casos, con derecho a replica".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 