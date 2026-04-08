Un docente confiesa por qué la enseñanza clásica de leer un PowerPoint está condenada al fracaso: lo vivió en primera persona

El profesor y creador de contenido George (@george.fn), cada vez popular debido a sus vídeos en los que habla del día a día dentro del sector docente y de otros temas de interés de la actualidad, ha publicado un vídeo diciendo directamente que ha fracasado como profesor.

"Hoy probablemente he aprendido una de las lecciones más importantes en toda mi carrera profesional como profesor. No ha sido algo que haya visto de repente, sino que lo he ido aprendiendo de forma progresiva y acumulativa", ha explicado al principio del vídeo que ha publicado en TikTok.

Aquel día solo seis alumnos fueron a clase, un patrón de asistencia que, según ha recordado, se ha repetido a lo largo de los últimos tres meses. Por ello ha hecho un ejercicio de "autocrítica y de introspección".

"Un somnífero para los estudiantes"

Para George, el error está en la dinámica que siguen muchos profesores de leer las diapositivas de un PowerPoint: "Dar la típica clase magistral que literalmente es un somnífero para los estudiantes".

Por ello cree que es importante hacer una reflexión para reconocer cuando un profesor se equivoca y cuando es el momento de "reinventarse", dando marcha atrás y reconociendo que lo que se hace a día de hoy en la enseñanza es "insuficiente e inservible en el mejor de los escenarios". En el peor, por otro lado, es el fracaso.

"La IA da toda la información"

En un contexto en el que la inteligencia artificial "da toda la información" y en el que los alumnos son cada vez menos capaces de focalizar la atención de forma sostenida, considera que no es posible seguir dando clase "como se daba a finales del siglo XX o a principios del siglo XXI".

"Tenemos que evolucionar. Lo peor es que la forma en la que yo enseño, la de leer el PowerPoint, aunque hagas preguntas, formules, debates... Si esa metodología representa el 90% de tu sistema de enseñanza, estás fracasando. No funciona", ha defendido.

Ahora se va a reinventar: "Llega el momento en el que un profesor tiene que hacer autocrítica, reconocer y dejar de lado el orgullo y reconocer que la enseñanza clásica ya no funciona".