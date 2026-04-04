Una orientadora escolar deja una de las reflexiones más sinceras sobre por qué ser profesor es cada vez más agotador

La docente, orientadora escolar y escritora Ana Budelia ha dado una de las reflexiones más cristalinas y emocionales de las consecuencias de ser profesor y lo muy agotados que acaban los profesionales, poniendo ejemplos reales sobre compañeras que han dejado la enseñanza.

Ha sido un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @Ana.budelia, con especial dedicatoria a aquellos que piensan que los profesores tienen mucha suerte con las vacaciones: "Claro, por eso está todo el mundo queriendo ser profesor, todo el mundo aspira a ello...". Y añade: "¿Cómo es eso? Cuando tienes un hijo muy listo, dices: "¡Ay, tienes que dedicarte a ser profesor! ¡Es una profesión en la que se gana mucho dinero!".

"Ni tiene buena reputación, ni se gana mucho dinero. Tiene buenas vacaciones, las que hacen falta, ni más ni menos, porque se acaba bastante regular, hay gente ya de baja antes de que termine el trimestre. Este trimestre no hemos tenido ni un puente, ni nada", ha defendido.

La gente acaba muy mal

Y lo ha dejado muy claro: "La gente acaba muy mal, el ambiente se enrarece, va por los pasillos poniéndose mala cara. A mí ayer me dieron los buenos días ya mirándome mal". Además, le contaron un caso particular de una jefa de estudios que se había planteado cambiar de profesión: "No me extraña".

En otro caso, una profesora se levantó durante una conversación con una madre en la que veía amenazada su integridad, pero esta le cogió por el brazo y le dijo: "¡Siéntate!".

"¿En qué profesión se aguanta eso? Aquella otra que conocí yo salió de una tutoría diciendo que iba a llamar a la policía porque le habían amenazado", ha expresado. Sobre aquellos que dicen que los "funcionarios están protegidos", también ha respondido: "¿Y los que no lo somos? No voy a ir por esos derroteros".

"Una reputación malísima y un suelo debajo de todos los profesionales"

"Hay una cosa que se llama vocación y es que hace falta. Una profesora no protegida, con una reputación malísima y con un sueldo por debajo de, en general, todos los profesionales, ¿quién quiere ir por las vacaciones?", ha contado.

Ha concluido diciendo que "no es por las vacaciones, es porque hay vocación".