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Santiago Segura, sobre las críticas por ser "equidistante": "Si llamas nazi a cada uno que dice algo que no te guste, la palabra pierde su significado"
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Santiago Segura, sobre las críticas por ser "equidistante": "Si llamas nazi a cada uno que dice algo que no te guste, la palabra pierde su significado"

"Es una palabra muy grave, muy seria y desagradable".

Juan De Codina
Juan De Codina
Santiago Segura en 'El Hormiguero'.
Santiago Segura en 'El Hormiguero'.El Hormiguero (Antena 3)

Santiago Segura está en boca de todos esta semana desde que se estrenara el 13 de marzo en los cines Torrente Presidente. Además, lo hizo con una estrategia de marketing que muy pocas veces se ha visto en España: sin sinopsis, sin pase de prensa previo, sin tráiler y sin revelar el casting oficial. Una vez estrenada, las críticas, buenas y malas, han llegado y el director y actor ha estado atento.

Ha sido el primer invitado de la semana en El Hormiguero, presentado por su 'amiguete' Pablo Motos, con el que han hablado de las críticas que ha recibido la película, destacando algunas que le han llamado la atención. Luego han hecho hincapié en las críticas que ha recibido por ser "equidistante" en política e incluso por criticar tanto a los partidos de derecha como de izquierda.

"Es que me dicen: no, es que la película da hostias a todos los lados. Pues claro, no me parece bien todas las hostias a un lado. Y me dicen que soy un tibio y equidistante. Ya, si ello ya lo sabíamos todos. Llevas años diciendo que soy un mierdas. De hecho, ahora ser tibio y equidistante es ser facha", ha pronunciado.

Llamar nazi a alguien

Para Segura, las palabras nazi y fascista son "muy serias, muy graves y desagradables". "Llamar nazi a cada uno que dice algo que no te gusta, la palabra nazi va a perder su significado", ha defendido.

"No todos son fascistas y nazis porque no estén de acuerdo contigo", ha insistido. Motos entraba al trapo y opinaba que "cómo de soberbio tienes que ser en la vida que nadie puede llevarte la contraria de lo que tú piensas, que tiene que ser lo que tú digas o, si no, eres mi enemigo y, si puedo, que tengo un equipo detrás que es un partido político con un montón de pasta y con un montón de bots, te dejamos sin trabajo".

Recuerda a Julio Anguita

El director defiende que, por mucho que el otro piense diferente, no significa que no pueda haber una buena relación ni que sea mala persona. Ha sido cuando ha recordado a Julio Anguita, antiguo Coordinador General de IU y antiguo Secretario General del Partido Comunista: "Era un político de izquierdas y decía: Mire, vote derecha, vote izquierda, vote a buena gente. Y dije, joder, qué gran verdad".

"Pero claro, ¿qué buena gente hay ahora en la política? Pues no sé, pocos", ha rematado.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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