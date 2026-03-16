El chef José Antonio Campo Viejo cuenta qué pasó el día que fue Risto Mejide a su restaurante con una estrella Michelin

El reconocido chef asturiano, José Antonio Campoviejo, propietario del restaurante El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias), que cuenta con una estrella Michelin y que destaca por un enfoque autodidacta y la capacidad de reinterpretar las recetas tradicionales asturianas, ha contado una anécdota de cuando "un famoso" fue a comer.

Ese famoso fue el presentador de televisión Risto Mejide. Ha contado la anécdota no por cualquier cosa que hizo Mejide, sino por cómo reaccionó el propio chef. "Llegaron dos clientes que tenían reserva a nombre de X, y le digo a Yolanda: ¿Esos no son famosos? Y dice: bueno, porque se parece a Risto Mejide", ha contado en una entrevista en Supercash.

Al cabo de media hora, Campoviejo volvió a acercarse a su compañera de trabajo para comentarle: "Joder, el muchacho de la T5 se ha metido tanto en el papel de Risto Mejide... Qué tela con el tipo".

A pesar de que había acudido a su restaurante, se dio cuenta demasiado tarde de que se trataba del presentador: "Y era Risto Mejide, pero nos dimos cuenta al día siguiente. La novia de Gijón. Y miramos la reserva"

Los principios del chef

El chef también ha hablado sobre cuáles son sus principios en el restaurante. Ha revelado que hay dos cosas por las que es muy "pulcro":

La puntualidad: "Yo el minuto arriba y el minuto abajo no lo comprendo. La puntualidad es: las 10:00 son las 10:00".

"Yo el minuto arriba y el minuto abajo no lo comprendo. La puntualidad es: las 10:00 son las 10:00". La deuda: "Deuda cero, yo soy del PP y del PC: pronto pago, pronto cobro. Deuda cero. Además, es un saneamiento mental absoluto, porque no puedes, con tu mala gestión, hacer malos tragos muchas veces a proveedores que son los que identifican el éxito de nuestra casa".

Para él, es muy importante pagar a los proveedores: "Si el proveedor me da el mejor pescado y encima no le pago, le estoy haciendo un daño terrorífica".