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El chef José Antonio Campo Viejo cuenta qué pasó el día que fue Risto Mejide a su restaurante con una estrella Michelin
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El chef José Antonio Campo Viejo cuenta qué pasó el día que fue Risto Mejide a su restaurante con una estrella Michelin

"¿Esos no son famosos?".

Juan De Codina
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El chef José Antonio Campo Viejo y el presentador de televisión Risto Mejide.
El chef José Antonio Campo Viejo y el presentador de televisión Risto Mejide.Supercash.es / Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

El reconocido chef asturiano, José Antonio Campoviejo, propietario del restaurante El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias), que cuenta con una estrella Michelin y que destaca por un enfoque autodidacta y la capacidad de reinterpretar las recetas tradicionales asturianas, ha contado una anécdota de cuando "un famoso" fue a comer.

Ese famoso fue el presentador de televisión Risto Mejide. Ha contado la anécdota no por cualquier cosa que hizo Mejide, sino por cómo reaccionó el propio chef. "Llegaron dos clientes que tenían reserva a nombre de X, y le digo a Yolanda: ¿Esos no son famosos? Y dice: bueno, porque se parece a Risto Mejide", ha contado en una entrevista en Supercash.

Al cabo de media hora, Campoviejo volvió a acercarse a su compañera de trabajo para comentarle: "Joder, el muchacho de la T5 se ha metido tanto en el papel de Risto Mejide... Qué tela con el tipo".

A pesar de que había acudido a su restaurante, se dio cuenta demasiado tarde de que se trataba del presentador: "Y era Risto Mejide, pero nos dimos cuenta al día siguiente. La novia de Gijón. Y miramos la reserva"

Los principios del chef

El chef también ha hablado sobre cuáles son sus principios en el restaurante. Ha revelado que hay dos cosas por las que es muy "pulcro":

  • La puntualidad: "Yo el minuto arriba y el minuto abajo no lo comprendo. La puntualidad es: las 10:00 son las 10:00".
  • La deuda: "Deuda cero, yo soy del PP y del PC: pronto pago, pronto cobro. Deuda cero. Además, es un saneamiento mental absoluto, porque no puedes, con tu mala gestión, hacer malos tragos muchas veces a proveedores que son los que identifican el éxito de nuestra casa".

Para él, es muy importante pagar a los proveedores: "Si el proveedor me da el mejor pescado y encima no le pago, le estoy haciendo un daño terrorífica".

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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