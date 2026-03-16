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Daniel S. Milo, filósofo israelí: "Comparar la insaciabilidad territorial de Trump o Putin con el estado de la naturaleza es calumniar la naturaleza; en la selva no hay imperialismo"
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Daniel S. Milo, filósofo israelí: "Comparar la insaciabilidad territorial de Trump o Putin con el estado de la naturaleza es calumniar la naturaleza; en la selva no hay imperialismo"

"La visión beligerante de la naturaleza es en gran medida falsa. La ley de la selva es una proyección humana", ha asegurado.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Trump y Putin durante su encuentro en Alaska de agosto de 2025Contributor#8523328 / Getty Images

Siempre, tras producirse agresiones militares como la de EEUU e Israel contra Irán o la de Rusia contra Ucrania, hay ciertas personas que salen a justificarlas basándose en el darwinismo, argumentando que quien sobrevive es el más fuerte, el que mejor se adapta al entorno.

Sin embargo, Daniel S. Milo, filósofo y escritor franco-israelí, acaba de publicar un artículo de opinión en el prestigioso medio de comunicación francés Le Monde en el que ha rechazado frontalmente ese tipo de justificaciones.

El franco-israelí ha destacado en su texto que "la visión beligerante de la naturaleza es en gran medida falsa. No es tan peligroso vivir en la tierra, en el aire ni bajo el mar. La ley de la selva es una proyección humana".

En ese sentido, el filósofo ha expresado que "la coexistencia pacífica, incluso indiferente, es la norma en la naturaleza (…) No existe el imperialismo ni el capitalismo depredador", por lo que "equiparar la insaciabilidad territorial de un Trump o un Putin con el estado de la naturaleza es calumniar a la naturaleza".

Problema de interpretación en la teoría de la selección natural

Daniel S. Milo ha explicado que esa confusión se debe a que "el darwinismo en realidad ofrece dos teorías en una: la teoría de la evolución propiamente dicha, es decir, la descendencia y modificación de los organismos a partir de un ancestro común; y la teoría de la selección natural y la supervivencia del más apto. Si bien la primera es indiscutible para cualquier biólogo, la segunda, en cambio, dista mucho de gozar de tal unanimidad. Pues aunque nadie niega su existencia, muchos cuestionan su predominio".

"Por mi parte, creo que explica un pequeño porcentaje de las variaciones intraespecíficas; las más espectaculares, sin duda, pero muy raras. Sin embargo, es la selección natural la que impregna el imaginario colectivo. La lucha por la supervivencia, la supervivencia del más apto, la ley del más fuerte, la implacable lógica malthusiana y la selección sexual son omnipresentes en nuestro pensamiento sobre la naturaleza y la sociedad, aunque nuestro origen simio sea la obsesión exclusiva de los creacionistas", ha opinado el filósofo franco-israelí.

En consecuencia, Milo ha afirmado que esa es la razón por la que "la selección natural es la aliada objetiva del capitalismo, no del capitalismo como modo de producción de riqueza, sino del capitalismo como ideología y cosmovisión".

"El darwinismo social, el neoliberalismo desenfrenado y el imperialismo de Putin y Trump no son manifestaciones de la ascendencia común, que es más bien igualitaria, sino de la selección natural, que es burdamente totalitaria", ha subrayado el filósofo.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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