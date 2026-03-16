Valerie Wirtschafter, investigadora: "Los vídeos falsos de IA sobre la guerra de Irán no son solo desinformación, son literalmente una herramienta de guerra"

La guerra de Irán no es solo de misiles, drones y objetivos nucleares. En paralelo a la ofensiva militar a tres bandas EEUU-Israel-Irán, existe otra, igualmente enfocada a hacer daño al enemigo. Es la guerra del relato y en ella juega un papel clave la inteligencia artificial.

La IA aparece, y más que lo va a hacer, como ejemplo de manipulación, con imágenes de supuestos ataques nunca ocurridos, heridos y muertos que nunca lo fueron o declaraciones de líderes políticos que jamás se hicieron, desde montajes convencionales, audios artificiales o deepfakes. Es una estrategia que va más allá de la manipulación, a juicio de los expertos.

La investigadora y experta en Relaciones Internacionales e inteligencia artificial del Brookings Institution Valerie Wirtschafter asegura que los vídeos falsos de IA en la guerra de Irán "no son solo desinformación, son literalmente una herramienta de guerra".

En un artículo de The New York Times, Wirtschafter considera que es "un frente natural" que "Irán intenta explotar". Sembrando dudas, por ejemplo, de si Benjamin Netanyahu está vivo o no o de si las recientes imágenes de sus manos son reales. No son extraños otros supuestos testimonios de soldados llorando y que no siempre resultan fáciles de cazar. El cuidado en los detalles es cada vez mayor, advierten los analistas.

En una línea similar, Marc Owen Jones, profesor asociado de análisis de medios en la Universidad Northwestern de Qatar, estima que este modus operandi "cobra mayor importancia en la estrategia de Irán porque les permite dar la impresión de que esta guerra es más destructiva y quizás más costosa para los aliados de Estados Unidos de lo que realmente es".

Así, el profesor de la universidad catarí no duda en señalar que en la actualidad estemos viendo "mucho más contenido relacionado con la IA" que nunca, incluso pese a la reciente guerra en Ucrania.