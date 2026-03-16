Le preguntan si se siente seguro al volver a casa por la noche y añade un matiz que en Vox no gustará nada

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un estudio este lunes sobre los miedos y las preocupaciones de los ciudadanos. Es precisamente ese miedo lo que utilizan los partidos de extrema derecha como herramienta electoral para atraer votantes, sobre todo en cuanto a migración y la seguridad en los barrios.

Con los años se ha conformado como uno de sus principales mensajes políticos en su discurso. Hay casos y casos, como bien han respondido algunos ciudadanos de a pie ante los micrófonos del Huffington Post. De los encuestados españoles por el CIS, un 67,6% reconoce que se siente "muy o bastante seguro" caminando solo por determinadas zonas del lugar donde vive después del anochecer.

Por otro lado, un 29,8% dice sentirse "poco o nada seguro". En cuanto a géneros se refiere, el 40,2% de los hombres dice sentirse "muy seguro" en comparación con el 20,3% de mujeres. El 39,6% de mujeres han contestado sentirse "poco o nada seguras", a diferencia del 29,8% de hombres.

La respuesta de un español para enmarcar ante Vox

Estos datos desbancarían el mensaje central de los partidos de extrema derecha como Vox. Algunas de las respuestas que ha recibido El HuffPost en la calle han sido para enmarcar, sobre todo la de un hombre de mediana edad de chaqueta roja, chaleco beige y camisa blanca.

Con las gafas de sol puestas, ha tenido muy clara su respuesta a la pregunta: ¿Te sientes seguro al volver a casa por la noche?

"Yo creo que las capitales españolas son superseguras. Vamos, de lo más seguro que hay en este planeta, por decirlo de alguna manera", ha respondido. Y luego ha añadido: "El 67% me parece poco. No, en serio, me parece un país muy seguro desde hace unos años, no siempre lo ha sido".

La inseguridad

De las mujeres que han respondido ante El HuffPost, una joven asegura que, a veces, cuando hay menos gente por la calle y de noche, "paso un poco más de miedo, pero, por lo general, suelo estar bastante tranquila". La siguiente joven tampoco pasa miedo en su barrio residencial y está "muy tranquila".

Coincide una mujer de mediana edad que vive en el centro: "Entonces me siento muy segura a cualquier hora". Por otro lado, otra mujer dice que depende del barrio: "Yo a veces sí tengo miedo de salir por el mío, yo no estaría en ese 67%".

Los miedos de los españoles

Del mismo estudio se sacan varias conclusiones sobre cuál es el mayor temor de los encuestados. Lo que más miedo les suscita es "perder a un familiar cercano" con un 8,18 de media, seguido de "perder la salud" con 7,85. El podio lo completa "perder la vista" con un 7,52.

Quienes más han expresado ese primer temor han sido los más jóvenes, de entre 18 a 25 años con un 8,38 de media, y los que tienen más de 75 años con un 8,56.