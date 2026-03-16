Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria

El presidente de EEUU, Donald Trump, apuntando con el dedo en una imagen de archivo

La presión de EEUU para llevar a la economía de Cuba a una situación de colapso no solo está teniendo lugar en el aspecto energético. Washington lleva meses exigiendo a los países del Caribe que pongan fin a sus acuerdos de colaboración médica con Cuba.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Monde, el Departamento de Estado de EEUU justifica esas presiones indicando que los miembros de las misiones médicas cubanas son víctimas de "trabajo forzoso", o incluso de "trata de personas".

En ese sentido, cabe recordar que, con la intención de lograr un acceso masivo a la educación y la medicina tras la revolución castrista, Cuba ha enviado a más de 600.000 profesionales sanitarios a más de 160 países de todo el mundo desde 1963.

A lo largo de las últimas semanas, países como Jamaica, Honduras y Guatemala han anunciado el final de sus acuerdos de colaboración en el ámbito sanitario pese a que los mismos llevaban décadas vigentes. Esa disminución de profesionales médicos procedentes de Cuba podría ocasionar importantes problemas en la capacidad de atención sanitaria de esos países.

El pasado 5 de marzo, la ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Kamina Johnson Smith, afirmó, ante el Parlamento del país, que "el Gobierno de EEUU había expresado su preocupación por el funcionamiento de los programas médicos cubanos en todo el mundo".

No obstante, la ministra jamaicana se negó a reconocer que su país había puesto fin a su acuerdo de colaboración médica con Cuba como consecuencia de la influencia norteamericana.

Y la ruptura de esos contratos con Cuba podría seguir en las próximas semanas. Según señalan desde Le Monde, "la continuidad de esta diplomacia de las batas blancas también es cada vez más incierta en varios países de las Pequeñas Antillas, entre ellos Antigua y Barbuda, Dominica y Trinidad y Tobago".