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Atronador aplauso a Nacho Duato al decir por qué no se puede callar ante la actitud de Ayuso con Trump
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Atronador aplauso a Nacho Duato al decir por qué no se puede callar ante la actitud de Ayuso con Trump

"Es el país más cruel del mundo y esta mujer le ha dado una medalla".

Juan De Codina
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Nacho Duato en 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez.
Nacho Duato en 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez.Al cielo con ella (RTVE)

Atronador aplauso el que ha recibido Nacho Duato, uno de los bailarines y coreógrafos más populares de España, durante la entrevista en el programa nocturno de RTVE, Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, por lo que ha dicho de la actitud que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con Donald Trump.

Si alguien no se ha callado nunca para dar su opinión, a pesar de las presiones o incluso las consecuencias que ha tenido por ello, ese es Duato. Ha sido una de las personalidades más críticas con la propia Ayuso, con la que difícilmente ha estado de acuerdo.

También criticó a Sánchez, por otro lado, durante su visita a la India, pero luego remarcó sentirse "orgulloso" por su postura contra el conflicto entre EEUU e Israel con Irán y ese "no a la guerra". Nunca ha tenido reparos, a pesar del "mar de dificultades", siempre ha preferido "ponerle fin en el encuentro y no soportar pedradas y flechas que nos echan Ayuso, Abascal, la derecha".

Las "animaladas" por las que no piensa callarse

El bailarín defiende que, por lo tanto, como dicen "animaladas de tal calibre, yo tengo que responder, no me puedo callar". Ha sido justo el momento en el que se ha llevado un atronador aplauso de plató. Eso sí, ha matizado y reconocido que a veces se pasa e "insultas, me tomo un whiskey... Pero oye, no pasa nada".

Un ejemplo sobre lo que no se puede "callar" es la Medalla Internacional que Ayuso otorgó hace aproximadamente un mes a EEUU y su mandatario, Trump. Aseguró ver al país como "el principal faro del mundo libre", jugando un papel "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades. Juntos somos increíbles e imparables".

Por ello, Duato ha respondido: "Ahora que esta señora le dé una medalla a EEUU... No te puedes callar. El otro día estuve leyendo que desde 1971 hasta 2021, con sus guerras, ha matado a 38 millones de personas. Es el país más cruel del mundo y esta mujer le ha dado una medalla".

¿Los artistas deben opinar?

Sobre el pensamiento de algunos sobre si los artistas deben opinar sobre temas políticos de la actualidad, Duato tiene muy claro lo que piensa. "Yo creo que sí, es muy importante. Mi abuelo murió a los 103 años, era cirujano, el primero que abrió una cabeza y operó un tumor en España. Es muy de derechas, tanto que tenía una cabeza de Franco en su despacho", ha contado.

"Cuando leía mis entrevistas decía: 'Yo noto que no dices toda la verdad porque a lo mejor crees que yo me voy a enfadar' o porque tienes una familia de derechas'. Di lo que quieras, sé valiente. Si eres de izquierda, lo eres. No tengas miedo de decir la verdad", ha rematado.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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