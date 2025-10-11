Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un reconocido cineasta no se corta al decir qué película haría si tuviese que realizar un filme sobre Donald Trump
Un reconocido cineasta no se corta al decir qué película haría si tuviese que realizar un filme sobre Donald Trump

"No sería un episodio de 'Twilight Zone'...."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente de EEUU, Donald Trump, guiña durante su encuentro con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury (Inglaterra).Leon Neal / Getty Images

El cineasta norteamericano Joe Dante, director de producciones bastante reconocidas en los años 80, como 'Gremlins', 'Aullidos' o 'Gremlins 2', ha tenido un encuentro con periodistas en el Festival de Cine de Sitges, donde ha reconocido que si tuviera que hacer una obra sobre Donald Trump, sería una nueva entrega de los Gremlins. 

"No sería un episodio de 'Twilight Zone', sino una nueva entrega de los Gremlins", afirmó el mismo. "Ya saben lo que pasaría si los gremlins entraran en la Casa Blanca y tomaran el control. Tratarían a Trump del mismo modo que tratan a los demás", agregó con una sonrisa. 

Y es que, tal y como ha revelado el famoso director de cine, la película, de hecho, ya cuenta con un personaje que está inspirado en Donald Trump: Daniel Clamp, un promotor inmobiliario que parece el villano, quien es una mezcla del presidente estadounidense y Ted Turner, tal y como ha revelado. 

En otra referencia a Trump, Dante dijo que "hay muchas cosas oscuras sucediendo ahora mismo y muchos que no responden para no arriesgar su dinero y le dan lo que quiera para que los deje en paz, por ejemplo, las universidades, que acceden a enseñar filosofía de derechas para que les devuelvan las subvenciones, en lo que es un chantaje".

"Trump no es un rey, aunque él lo crea y no tiene los derechos que dice tener, y no puede llevarse a la gente de las calles con gente enmascarada como si fuera Alemania Oriental"
Joe Dante

Además, afirmó que "Trump no es un rey, aunque él lo crea y no tiene los derechos que dice tener, y no puede llevarse a la gente de las calles con gente enmascarada como si fuera Alemania Oriental porque es ilegal" y aseguró que "lo que está dirigiendo Estados Unidos ahora mismo es el miedo, y va camino de convertirse en algo como Hungría, una democracia solo de nombre".

