Un trabajador de Zara se lleva más de 16.000 'me gusta' al contar lo que siente cuando ve la ropa descolocada

Un trabajador de Zara se ha sincerado en redes sociales y se ha llevado más de 16.000 me gusta al contar lo que opina de que los clientes dejen la ropa descolocada.

"Trabajo en ZARA y no, no soy un empleado grosero, al contrario, soy muy amable y los clientes me lo reconocen todos los días", ha indicado en la primera parte del mensaje.

Pero la situación se complica cuando ve que la ropa está mal colocada en varios sitios de la tienda. "Pero es tan difícil lidiar con los clientes prepotentes, groseros y mal educados. Aquí el ejemplo, esta mesa la doble 3 veces en menos de 15 minutos", ha relatado.

"¿Por qué? Porque la gente es mal hecha, lo hacen como lo leí en los comentarios de TikTok, a propósito, ¡para “hacernos enojar” no chinguen! No somos personal shoppers para estar con cada cliente por toda la tienda. No somos “gatos” de nadie. Yo trato de ofrecer un buen servicio", ha añadido.

El joven ha explicado que su trabajo es "recoger la tienda para que su experiencia sea agradable, sus compras más fáciles y en general la tienda venda", pero ha advertido de la importancia de los clientes.

"Pero sin su empatía como clientes, eso es muy difícil. No es mi culpa que las prendas estén perdidas por toda la tienda. Y que todos estén estresados porque no encuentran sus regalos y menos sus tallas", ha sentenciado.