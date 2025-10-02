Un vecino deja una nota en el portal que estremece: es casi para que intervenga el Gobierno

Los líos de vecinos suelen gustar mucho en redes sociales. Muchos usuarios siguen una página de X con el mismo nombre para estar al día de las disputas más virales en las comunidades y negocios de toda España.

En las últimas horas ha dado que hablar uno de estos carteles pero no por una respuesta o por una confrontación, ha sido por la petición que ha hecho una persona, presumiblemente mayor, a sus vecinos.

Esta persona ha denunciado que dejó su bastón en el paragüero y ha pedido que, por favor, se lo devuelvan. "Me gustaría recuperar mi bastón, que estaba en el paragüero, si lo has usado déjalo en su sitio para que se pueda volver a usar", se puede leer en mayúsculas.

"Cuando crees que ya no se puede caer más bajo", dice uno de los comentarios en la publicación de Líos de Vecinos.

No es el único cartel que ha dado que hablar en las últimas horas en redes sociales. Este cartel, visto en el Metro de Madrid, concretamente en la Línea 6, ha dejado multitud de reacciones.

En la parada del metro La Gavia, situada en el extremo de la Línea 1, a tan solo dos paradas del comienzo o final de línea de Valdecarros, el en sudeste de Madrid, hay colocado un cartel que dice que el centro comercial La Gavia no se encuentra en el área que engloba la estación La Gavia y sí en la siguiente, que es Las Suertes.

De esta manera, el suburbano aclara una de las confusiones más frecuentes que se dan en el día a día, ya que muchos viajeros que quieren ir hasta ese centro comercial se bajaban por error en La Gavia.

Desde ahí, tienen que ir andando y les separa una distancia de casi 1,5 kilómetros, mientras que si hacen una parada más y se bajan en Las Suertes únicamente hay 500 metros y no hay que cruzar ninguna carretera.