Un vecino de Málaga cuenta su caso personal para denunciar la situación del alquiler: lleva miles de reproducciones

La situación y el precio del alquiler está desbordado en toda España y Málaga, una de las ciudades con más turismo de todo el país, no se iba a salvar. Según los datos publicados por Fotocasa, este último mes de junio un piso de 80 metros cuadrados tenía un alquiler de más de 1.300 euros.

Además, la capital de la Costa del Sol se colocó en un listado de Idealista como la quinta ciudad con los alquileres más caros de España, tan solo superados por Barcelona, Madrid, San Sebastián y Palma de Mallorca.

En las últimas horas, un vecino de la localidad malagueña se ha hecho al denunciar esta situación contando su caso en un Pleno del Ayuntamiento de la ciudad. "Soy un padre de familia, trabajador, honesto y sin deudas. Vivo en Málaga desde siempre, desde que era niño. He estudiado en la Universidad de Málaga, trabajo aquí, compro aquí, los churritos de Casa Aranda, en fin", comenzó diciendo.

Este hombre aseguró que hace unos días le echaron de casa: "Me desahuciaron a mí, a mi hijo pequeño y a mi mujer. Nos echaron de casa y no por impagos porque llevo más de 15 años viviendo de alquiler en toda Málaga".

Contó que hace unos años se fue por "motivos laborales" y ahora al regresar a la ciudad andaluz ha comprobado que "el mismo piso que antes costaba 400 o 500 euros ahora está publicado por 1.200 o 1.500, según la época del año". "El sueldo, en cambio, no sube. Yo sigo ganando lo mismo, lo mismo, un poquito más, pero ya", contrapuso para valorar la diferencia.

"Requisitos imposibles y que desmoralizan"

Este hombre, en el mismo discurso, confirmó que "evidentemente" no se lo puede permitir y que le están obligando a irse: "El problema no es solo ese, a mí me encanta mi Málaga, pero ya me estaba planteando irme fuera porque sabemos que está un poco más barato el asunto".

"Sin embargo, llamamos a alquileres y nos dicen que niños no, que solo corta temporada de nueve u once meses o solo funcionarios... Requisitos imposibles y que desmoralizan. Además, como no pasamos los castings de las inmobiliarias, no voy ni siquiera a aplicar la ayuda que me ha concedido vivienda", prosiguió diciendo.

"Es que me dan una ayuda que no tengo dónde gastarla. Es la pescadilla que se muerde la cola", denunció este hombre. Además, acabó comentando que él y su familia se alojan en una habitación de 10 metros cuadrados.

"Tres personas, tres camas, sin cocina, sin lavadora, nada. No nos podemos quejar. Ayer llovió y no nos mojamos, por lo menos. Por favor, regulen el asunto del alquiler lo antes posible", pidió.

Su discurso, que ha sido compartido en redes sociales por cuentas como Fuengirola se queja en Facebook o por elDiario en TikTok, han logrado que se haya viralizado sumando en miles de reproducciones y de comentarios de personas indignadas con la situación del alquiler.