Un venezolano ve este producto en Mercadona y acaba preguntando "cómo carajo se come esto"

Un venezolano ha acudido a Mercadona y se ha quedado un poco alucinado al ver un producto de casquería que ni siquiera en España es habitual tener en casa aunque sí en ciertos bares, sobre todo los que tienen solera.

Un hombre ha encontrado en la zona de carnicería del gigante valenciano sangre hervida de pollo, un plato que le ha sorprendido y que le ha llevado a preguntar en TikTok cómo "carajos" se come.

"Yo quisiera que alguien me explicase cómo carajo se come esto. De qué forma se puede comer esto. No lo entiendo y no lo lograré entender jamás", ha dicho el autor del vídeo en la red social china.

Y como la gente es muy simpática en redes sociales le han explicado rápido cómo se come e incluso le han dado alguna que otra receta para llevar a cabo si decide comprar el producto.

"Haces un sofrito de cebolla y ajo, unas hojas de laurel....todo bien doraditos, agrega la sangre de pollo contada en cuadritos...agrega sal, pimienta y una pizca de comino....se hace muy rápido....también la puedes hacer en tomate con el mismo procedimiento...a mi me gusta más en tomate", dice una persona.