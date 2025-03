Una argentina pierde el móvil en una oficina pública de España y lo que dice es muy significativo

La creadora de contenido argentina conocida en TikTok como @inmigranteclaseb vive en España y ha hablado acerca de lo que le ha pasado en una oficina pública del país, en el que ha perdido el móvil, relatando todo lo sucedido y reflexionando al tener "sentimientos encontrados".

Se encontraba en la sala de espera y, cuando llegó su turno, cogió todas sus cosas antes de entrar en la oficina, pero se dejó el móvil justo en el asiento de al lado. Se dio cuenta pronto y empezó a buscar en la mochila, incluso el empleado que le quiso socorrer llamando a su número, pero lo tenía en silencio para no molestar a los presentes.

Al volver a la sala de espera, no estaba el teléfono: "Dije, ¡ay, no, ya está, lo perdí, me lo robaron!". Sí que había un señor en el asiento donde debía estar. Se acercó a preguntar y este, muy simpático, le dijo que lo encontró y lo llevó a recepción. Tras demostrar que era de ella marcando el número para desbloquearlo, se lo devolvieron.

A partir de eso ha llegado su reflexión y ha revelado cuáles son sus sentimientos encontrados: "Si esto me hubiese ocurrido en Buenos Aires, el teléfono no lo hubiera encontrado nunca más, me lo hubiesen apagado y ya está, me quedaba sin móvil por un segundo de distracción".

"Agradezco estar en un país donde la gente dice que eso no es suyo y corresponde que lo dejen", ha explicado. Sin embargo, ha recalcado que en Argentina "también hay gente buena", por lo que no ha querido generalizar en su argumentación. "No quiero meterme tampoco en esa en donde todo el tiempo decimos que lo de fuera es mejor y lo nuestro está mal", ha rematado.