Una argentina ve los bidets en España y no entiende su funcionamiento: "¡Me limpia la espalda!"

La usuaria de TikTok Sofía Catarina (@sofiacatarina_), una chica argentina que está viviendo en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok mostrando su indignación por el funcionamiento de los bidets en nuestro país, algo que no acaba de entender con claridad.

"Necesito saber por qué los bidets en España te tiran el agua por la espalda y no por el orto. ¡Es por la espalda eso! O sea, si vos estás sentado acá y vos prendes esto, ¿qué me tirá? Me limpia la espalda, no me limpia el tuje", ha comentado la usuaria.

Una queja que ya ha superado las 800.000 visualizaciones, los 31.100 'me gustas' y los más de 1.800 comentarios, y que ha puesto de manifiesto todo un choque cultural entre los dos países.

Y es que, efectivamente, en Argentina el funcionamiento de los bidets es bastante diferente que en España, ya que en el país sudamericano el agua no sale a través de un grifo por delante, sino que sale por un agujero ubicado en la parte inferior del aparato sanitario.

Más allá del tono humorístico, el vídeo ha puesto sobre la mesa cómo un objeto tan cotidiano puede poner de manifiesto costumbres totalmente distintas y cómo muchas veces pensamos que algo que es común para nosotros es algo universal.

Además, en la sección de comentarios, se ha generado todo un debate y un espacio de intercambio cultural entre usuarios de distintas nacionalidades, quienes se han posicionado acerca de la versión que consideran que es más cómoda.

"Todos los españoles cachondeandose de ella, pero yo he tenido que mirar como son los bidets argentinos y nos llevan años de ventaja en lavado"; "Vengo de ver tu bidet y tía, ¿¿cómo os lavais en eso los pies??"; "Pues yo ahora necesito un bidet argentino", "Amiga, ¡tienes que ponerte mirando al grifo!", han comentado algunos usuarios.