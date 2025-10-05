Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una compañera hace una encuesta en el grupo de WhatsApp de su clase para hacer una barbacoa: el desenlace tiene tela
Una compañera hace una encuesta en el grupo de WhatsApp de su clase para hacer una barbacoa: el desenlace tiene tela

"Resume mucho como se comporta la gente hoy en día".

Sergio Coto
Sergio Coto
Los grupos de WhatsApp cada vez tienen más peligro. Ya sea en el de la familia, en el de los compañeros de trabajo, en el de clase o en el de amigos, un simple error en forma de emoji o de sticker puede costar mucho.

Precisamente, muchos de ellos se usan a diario para tratar de buscar un hueco en la agenda y hacer una quedada. En una vida cada vez más monitorizada por el reloj, muchas veces se hace difícil romper la rutina y sacar un hueco.

Pero lo que ha pasado en un grupo de estudiantes no deja de compartirse en las últimas horas. Se trata del chat de WhatsApp en el que está el usuario @jvnsashaa en la red social X.

"Una chica de mi clase ha organizado una barbacoa que no puedo ir porque estoy fuera", ha contado en primer lugar. Hasta ahí, todo más o menos bien, pero después ha entrado en detalle sobre lo que ha pasado.

"Vale, pues resulta que la gente que votó para hacerla mañana ahora empieza a votar que no va. La barbacoa se propuso hace 3 semanas y se recordó hace una semana", ha razonado.

Junto a una captura en la que se ve que la encuesta que su compañera publicó tiene 0 votos en la opción 'sí'. "¿Pero la peña cómo tiene tanta cara?", ha cuestionado, en un tuit que suma más de 4.000 me gusta.

"En general, me toca los cojones que haya gente con tanta cara, coño que la pobre chica ha organizado algo y ellos pasan. Y pongo este ejemplo con la captura pero este tuit resume mucho como se comporta la gente hoy en día. ¿Compromiso con las cosas? 0", ha zanjado en un segundo mensaje en la red social X que también suma más de 1.000 me gusta.

