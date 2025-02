Una española critica los precios de la vivienda en Reino Unido: "¿Pero dónde vamos a llegar?"

La creadora de contenido Carmen (@carmeninuk), una mujer española que vive en Inglaterra, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok criticando cómo están los precios de los alquileres y las viviendas en Reino Unido.

"Me llama mi agencia, donde yo alquilo mi casa, y me dice que me van a renovar contrato, que es que me van a subir 100 libras el alquiler. Cada año me suben un poquito más, y ya vamos por 100", ha explicado la española.

"Que yo digo: esta mujer se creerá que cada año somos más ricos, no sé. ¡Si estoy aquí es porque no puedo comprar una casa!", ha manifestado la creadora de contenido, visiblemente indignada con la situación.

"La casa es vieja, es de la época... yo que sé, de la época de los Bridgerton. Quiero decir, que es de una época muy antigua. La casa necesita un arreglito y hay cosas que no me las arregla. ¿Y me pides 100 euros más al mes? No sé", ha censurado Carmen.

"Obviamente, como os dije, nosotros estamos buscando casa, pero ahora mismo buscar casa en Reino Unido es un poquito complicado. Si vierais las cosas que estoy viendo, que ya os grabaré un vídeo, si vierais... un poco 'flipation'", ha comentado la española.

"Entonces, saben que te tienen por aquí cogida y te dicen: sé que me vas a pagar 100 euros más al mes. ¿A vosotros también os pasa que os suben el alquiler cada año más? ¿Esto dónde va a llegar? ¿Dónde van a llegar los alquileres?", ha criticado la tiktoker.

"Pero no solo de aquí, de España también. Si es que yo voy a España y están las cosas igual, ¿pero dónde vamos a llegar? Pagamos 1.500 casi por una casa al lado de gente que la paga y al lado de gente que no la paga, que vienen del Council", ha concluido Carmen.