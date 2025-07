Una española cuenta cómo ha cambiado su forma de consumir moda tras vivir una temporada en Australia: "Me encanta"

La creadora de contenido Virginia (@virgsanz), una chica gaditana que ha estado una temporada viviendo en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando cómo ha cambiado su forma de consumir moda tras vivir una temporada en Australia.

"¿Sabéis cuál es una de las cosas que me ha dado Australia? Una de las muchas cosas que me ha dado, pero que me encanta, es dejar de ser una consumista en cuanto a la ropa", ha relatado la usuaria.

"¿Me estáis viendo cómo voy? Bueno, ¿veis esta tote bag? Es del Pull & Bear. Me la compré aquí hace dos años. Es mi bolso para las minas, para la granja...", ha comentado la española.

"Ahora me voy a cenar y sigo con la misma. Lavo esto y ahí sigo con ella. O sea, me encanta. ¡Y lo sigo reutilizando! Ahora en España me vais a ver más mona vestida. ¿Por qué? Porque le robo ropa a la gente", ha confesado la tiktoker.

"¿Estos pantalones? De mi madre. ¿Esta camisa? De mi padre. Esta camiseta sí es nueva, mía. ¿Por qué? Porque ahora solo visto básico y he visto que lo iba a poder utilizar. Pero es que si no, no me compro, básicamente", ha afirmado la creadora de contenido.

"Me sigue encantando la ropa, ¿pero qué hago con ella si soy una mochilera? Si voy de un lado para otro, no puedo acumular cosas. Y si la acumuló aquí en España, cuando vuelva yo no sé ni si me va a seguir gustando esa ropa", ha apuntado Virginia.

"Así que sí, es una de las cosas que he adquirido. ¡Me encanta! Eso sí, visto mucho más básica, ya me veo rara con estampados... pero bueno, gracias a Dios gasto mucho menos dinero", ha concluido la tiktoker.