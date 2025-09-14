Una española cuenta qué es lo que pasa con los chicos en Copenhague

La creadora de contenido Laia (@laiascastel), una española que está viviendo en Copenhague, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que pasa con los chicos en la capital danesa.

"El efecto animadora con los chicos de Copenhague es increíble. El efecto animadora, si no sabéis lo que es, es como una teoría que dice que cuando tú ves un grupo de gente te parece más atractivo como el conjunto del grupo que si te pararas a analizar persona por persona, ¿vale?", ha explicado la española al inicio del vídeo.

"No me preguntéis por qué, pero es así. Vale, pues ya he pillado lo que pasa aquí. En general, la gente viste como con colores muy básicos y como formas muy sencillas, pero que quede muy bien de fit", ha explicado la tiktoker.

"O sea, la prenda no es nada guau, pero queda perfecta. Entonces claro, tú vas andando y ves un grupo de chicos y todos van como con colores que cromáticamente no destacan, todo tiene como una coherencia, se ve como bien", ha destacado la creadora de contenido.

"Además es que es verdad, tienen buen estilo. Entonces creo que aquí el efecto animadora les hace un grato favor, porque es eso, tú ves un grupo y como en general los colores todos como que combinan muy bien entre sí", ha subrayado la usuaria.

"No verás como nada muy chillón, ya os digo, las líneas están todas muy bien. Entonces se amplifica el efecto animadora y te da la sensación de que visten aún mejor. Cuando si te paras a analizar las prendas son cosas muy básicas, así que les hemos pillado", ha cocluido la española entre risas.