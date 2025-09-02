Una española enseña cómo funciona "el semáforo de la vergüenza" en China: el método para que nadie cruce en rojo

La usuaria de TikTok @stampbystamptravel ha provocado una multitud de reacciones al mostrar cómo funciona el llamado "semáforo de la vergüenza" en China, un método que se ha implementado allí para que nadie cruce en rojo.

"No se puede pasar en rojo porque, si no, os voy a enseñar lo que os puede pasar. Yo, como soy buena ciudadana y además estoy en China, estoy pasando en verde porque aquí en rojo no se puede pasar", empieza explicando.

La usuaria detalla que "si pasas en rojo publican una foto tuya" en un enorme cartel que hay situado en las inmediaciones del paso. De hecho, enseña cómo allí se muestra la cara en primer plano de quienes han cruzado de forma incorrecta.

"Y ya veis que aquí en rojo no pasa absolutamente nadie. Y el que pasa... aquí está, en el cartel de la vergüenza. Aquí está otra criminal que ha pasado en rojo", avisa.

En los comentarios, algunos usuarios imaginan qué pasaría en España si se implementase algo así. "En España lamentablemente preferían que estuviese en rojo para una simple foto o vídeo para las redes", asegura una persona.

Otra explica lo que vio en China en este tema: "Fui a China el mes pasado y en la mayoría de semáforos que vi no había nadie, la gente pasaba por en medio de la carretera sin miedo a ser atropellados.... Y no lo eran, un señor iba con muletas y como personas responsables, los conductores reducían velocidad desde distancias considerables para no frenar por completo y dejarle pasar tranquilo".

"Es una carretera de ocho carriles. Yo no cruzo en rojo para no morir, no para no pasar vergüenza", subraya otro usuario. Y uno más: "¿Dónde es? No lo vi! Estuve hace dos semanas en China y la gente cruzaba todo el rato en rojo jajajaja me habría encantado verlo".