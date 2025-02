Una española en Finlandia cuenta qué hacen los niños en el recreo si llueve: en España se liaría

La usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha contado qué hacen allí sus hijos y los demás niños del colegio si llueve o nieva a la hora del recreo. Y en España, seguro, los padres y madres pondrían la voz en grito si ocurriese algo similar.

"En el cole de mis hijos de Finlandia las clases duran 45 minutos y cuando terminan cada clase tienen 15 minutos de recreo. No importa si está lloviendo, si está cayendo una nevada de mil pares, si hace sol... no importa el tiempo", explica.

"Ellos salen a jugar al patio siempre. Lo de quedarse dentro no es una opción. Por suerte tienen una manera de secar las botas y la ropa entre clase y clase: en los pasillos del cole hay estos armarios que parecen una nevera, pero los abren y en realidad son una secadora". muestra.

"Esto es súper cómodo en invierno: la ropa se seca súper rápido y los niños pueden jugar tranquilamente sin tener frío", subraya.

En los comentarios, un usuario señala: "Entre que me pongo las botas y la ropa se me pasan los quince minutos de recreo 😂".

Y la creadora del vídeo ha respondido: "Me parto!! 😂😂 Cuando hace muuucho frío me dicen 'mamá tanta ropa no! Que tardamos mucho!😂"