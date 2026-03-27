Una española sobre lo que hacen en Noruega en los espacios públicos: "Llega incluso a incomodar"

Vas en un autobús lleno… pero nadie habla. Nadie llama por teléfono. Nadie invade el asiento de al lado. Y, si lo haces, notas algo raro. No porque alguien te diga nada, sino porque simplemente no se hace. Eso es lo que le pasó a Laura, una española que vive en Noruega y que ha explicado en TikTok las diferencias culturales que más le impactaron al llegar.

"Al principio ese silencio llega incluso a incomodar", cuenta en su vídeo, donde repasa algunas de esas normas sociales que no están escritas, pero que todo el mundo sigue.

El silencio que lo cambia todo

Una de las primeras cosas que le llamó la atención fue el nivel de ruido -o más bien, la ausencia de él- en espacios públicos. En Noruega, explica, el silencio es lo normal.

"Estás en el bus y es todo tan silencioso que donde nosotros sentimos que ese silencio es incómodo, aquí se percibe como algo normal", relata. Una sensación que, con el tiempo, se invierte: cuando vuelve a España, el contraste es tan grande que llega a sentirse "sobreestimulada".

Hablar por teléfono en voz alta, por ejemplo, no es habitual. De hecho, recuerda una escena que le hizo entenderlo perfectamente: llamó a una persona que estaba en el autobús… y esta le colgó.

"Estoy en el bus, luego te llamo", le respondió después. No era una excusa, era una norma social. "No solemos tener conversaciones en voz alta porque hacemos ruido y molestamos", le explicaron.

Puntualidad al segundo… literalmente

Otro de los aspectos que más le sorprendió fue la forma de entender el tiempo. En Noruega, la puntualidad no es orientativa: es exacta.

Cuenta que, en el trabajo, aunque una persona llegue antes para relevar a otra, el cambio no se produce hasta la hora exacta. "Se sentaban y hasta que no eran, por ejemplo, las tres en punto, no se iban", explica.

Incluso irse cinco minutos antes puede resultar incómodo para ellos. "Es algo que hasta les incomoda", dice, recordando cómo intentaba adelantar relevos y sus compañeros se negaban porque "aún faltaban cinco minutos".

El espacio personal, sagrado

Pero si hay algo que resume bien la diferencia cultural es el concepto de espacio. En el transporte público, explica, es habitual ver asientos libres… y gente de pie.

¿El motivo? Evitar sentarse al lado de alguien. "Prefieren quedarse de pie que sentarse junto a otra persona", cuenta, aunque matiza que esto también depende de la edad y del contexto.

Aun así, la norma general es clara: el espacio personal se respeta al máximo.

Ni mejor ni peor, solo diferente

Lejos de juzgar, Laura insiste en que no se trata de decidir qué cultura es mejor. "No es ni bueno ni malo, simplemente es diferente", explica.

Hay días en los que ese silencio se agradece y otros en los que puede resultar excesivo. Igual que, reconoce, hay momentos en los que el bullicio de España también puede saturar.

Pero lo que tiene claro es que, cuando vives allí, acabas adaptándote. Y, sin darte cuenta, empiezas a hacer tuyas esas normas invisibles que, al principio, parecían tan extrañas.