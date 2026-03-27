Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española sobre lo que hacen en Noruega en los espacios públicos: "Llega incluso a incomodar"
Virales
Virales

Una española sobre lo que hacen en Noruega en los espacios públicos: "Llega incluso a incomodar"

La creadora @lauraenelvalhalla cuenta en TikTok las "normas invisibles" que más le chocaron al llegar al país: silencio extremo, puntualidad milimétrica y respeto absoluto por el espacio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Calle comercial Karl Johans gate en el centro de la ciudad de Oslo, Noruega.
Calle comercial Karl Johans gate en el centro de la ciudad de Oslo, Noruega.Getty Images

Vas en un autobús lleno… pero nadie habla. Nadie llama por teléfono. Nadie invade el asiento de al lado. Y, si lo haces, notas algo raro. No porque alguien te diga nada, sino porque simplemente no se hace. Eso es lo que le pasó a Laura, una española que vive en Noruega y que ha explicado en TikTok las diferencias culturales que más le impactaron al llegar.

"Al principio ese silencio llega incluso a incomodar", cuenta en su vídeo, donde repasa algunas de esas normas sociales que no están escritas, pero que todo el mundo sigue.

El silencio que lo cambia todo

Una de las primeras cosas que le llamó la atención fue el nivel de ruido -o más bien, la ausencia de él- en espacios públicos. En Noruega, explica, el silencio es lo normal.

"Estás en el bus y es todo tan silencioso que donde nosotros sentimos que ese silencio es incómodo, aquí se percibe como algo normal", relata. Una sensación que, con el tiempo, se invierte: cuando vuelve a España, el contraste es tan grande que llega a sentirse "sobreestimulada".

Hablar por teléfono en voz alta, por ejemplo, no es habitual. De hecho, recuerda una escena que le hizo entenderlo perfectamente: llamó a una persona que estaba en el autobús… y esta le colgó.

"Estoy en el bus, luego te llamo", le respondió después. No era una excusa, era una norma social. "No solemos tener conversaciones en voz alta porque hacemos ruido y molestamos", le explicaron.

Puntualidad al segundo… literalmente

Otro de los aspectos que más le sorprendió fue la forma de entender el tiempo. En Noruega, la puntualidad no es orientativa: es exacta.

Cuenta que, en el trabajo, aunque una persona llegue antes para relevar a otra, el cambio no se produce hasta la hora exacta. "Se sentaban y hasta que no eran, por ejemplo, las tres en punto, no se iban", explica.

Incluso irse cinco minutos antes puede resultar incómodo para ellos. "Es algo que hasta les incomoda", dice, recordando cómo intentaba adelantar relevos y sus compañeros se negaban porque "aún faltaban cinco minutos".

El espacio personal, sagrado

Pero si hay algo que resume bien la diferencia cultural es el concepto de espacio. En el transporte público, explica, es habitual ver asientos libres… y gente de pie.

¿El motivo? Evitar sentarse al lado de alguien. "Prefieren quedarse de pie que sentarse junto a otra persona", cuenta, aunque matiza que esto también depende de la edad y del contexto.

Aun así, la norma general es clara: el espacio personal se respeta al máximo.

Ni mejor ni peor, solo diferente

Lejos de juzgar, Laura insiste en que no se trata de decidir qué cultura es mejor. "No es ni bueno ni malo, simplemente es diferente", explica.

Hay días en los que ese silencio se agradece y otros en los que puede resultar excesivo. Igual que, reconoce, hay momentos en los que el bullicio de España también puede saturar.

Pero lo que tiene claro es que, cuando vives allí, acabas adaptándote. Y, sin darte cuenta, empiezas a hacer tuyas esas normas invisibles que, al principio, parecían tan extrañas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para macami

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos