Una española cuenta lo que le pasó en su universidad de EE.UU y muchos dicen lo mismo: "Es literalmente una serie americana"

Una bandera de Estados Unidos en Manhattan.

Las películas y series sobre institutos y universidades en Estados Unidos parecen exageradas… hasta que alguien cuenta algo así.

Una joven española ha revolucionado TikTok después de relatar una surrealista discusión que vivió en su universidad estadounidense justo antes de hacer un examen final.

El vídeo, publicado por la creadora de contenido @isabellachula, acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que aseguran que situaciones así "pasan de verdad" en muchos campus de EEUU.

Y todo empezó por un asiento.

"Llegué primero"

La joven explica que era su último día de clase y que había llegado media hora antes del examen para sentarse donde quisiera.

Eligió la última fila porque, según cuenta, ahí se concentra mejor.

Pero poco antes de empezar la prueba apareció otra estudiante. "Hola, que sepas que yo normalmente me siento aquí", le dijo.

La española respondió que había llegado antes y que los asientos no estaban asignados. "I'm sorry, I got here first", asegura que contestó.

"Levanta tu culo de inmigrante"

La situación fue subiendo de tono.

Según relata la tiktoker, la otra alumna empezó a molestarse porque no quería levantarse del sitio y terminó soltándole un comentario que la dejó completamente en shock.

"Levanta tu culo de inmigrante", asegura que le dijo. La joven respondió indignada en el vídeo. "Número uno: soy inmigrante, soy internacional, estoy aquí legal", afirma. "Los bullies del colegio existen en la universidad"

La creadora también cuenta que después escuchó cómo la otra estudiante la llamaba "white trash", un insulto despectivo utilizado en Estados Unidos.

Aun así, decidió no entrar más en la discusión. "Es mi último día, no tengo tiempo para esto", explica. Pero el vídeo termina con una reflexión que ha generado muchísimo debate entre sus seguidores.

"Los bullies del colegio todavía existen", lamenta. Y añade una frase que muchos usuarios han compartido en comentarios: "La gente llega a la universidad haciendo bullying y creyendo que tiene derecho a seguir haciéndolo con 25 años".

"Parece una serie de Netflix"

El relato se ha llenado rápidamente de reacciones de españoles sorprendidos por la escena.

Muchos comparan directamente la experiencia con las típicas películas y series adolescentes estadounidenses. "Es literalmente Mean Girls", comenta un usuario.

Otros aseguran que lo que más les impacta es que todo ocurriera en la universidad y no en un instituto.

Mientras tanto, el vídeo sigue acumulando visitas porque, para muchos, confirma una sospecha: algunas cosas que pasan en las series americanas… sí pasan de verdad.