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Una española cuenta lo que le pasó en su universidad de EE.UU y muchos dicen lo mismo: "Es literalmente una serie americana"
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Una española cuenta lo que le pasó en su universidad de EE.UU y muchos dicen lo mismo: "Es literalmente una serie americana"

La joven relata el comentario que recibió de otra alumna antes de un examen: "Levanta tu culo de inmigrante".

Israel Molina Gómez
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Una bandera de Estados Unidos en Manhattan.GETTY

Las películas y series sobre institutos y universidades en Estados Unidos parecen exageradas… hasta que alguien cuenta algo así.

Una joven española ha revolucionado TikTok después de relatar una surrealista discusión que vivió en su universidad estadounidense justo antes de hacer un examen final.

El vídeo, publicado por la creadora de contenido @isabellachula, acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que aseguran que situaciones así "pasan de verdad" en muchos campus de EEUU.

Y todo empezó por un asiento.

"Llegué primero"

La joven explica que era su último día de clase y que había llegado media hora antes del examen para sentarse donde quisiera.

Eligió la última fila porque, según cuenta, ahí se concentra mejor.

Pero poco antes de empezar la prueba apareció otra estudiante. "Hola, que sepas que yo normalmente me siento aquí", le dijo.

La española respondió que había llegado antes y que los asientos no estaban asignados. "I'm sorry, I got here first", asegura que contestó.

"Levanta tu culo de inmigrante"

La situación fue subiendo de tono.

Según relata la tiktoker, la otra alumna empezó a molestarse porque no quería levantarse del sitio y terminó soltándole un comentario que la dejó completamente en shock.

"Levanta tu culo de inmigrante", asegura que le dijo. La joven respondió indignada en el vídeo. "Número uno: soy inmigrante, soy internacional, estoy aquí legal", afirma. "Los bullies del colegio existen en la universidad"

La creadora también cuenta que después escuchó cómo la otra estudiante la llamaba "white trash", un insulto despectivo utilizado en Estados Unidos.

Aun así, decidió no entrar más en la discusión. "Es mi último día, no tengo tiempo para esto", explica. Pero el vídeo termina con una reflexión que ha generado muchísimo debate entre sus seguidores.

"Los bullies del colegio todavía existen", lamenta. Y añade una frase que muchos usuarios han compartido en comentarios: "La gente llega a la universidad haciendo bullying y creyendo que tiene derecho a seguir haciéndolo con 25 años".

"Parece una serie de Netflix"

El relato se ha llenado rápidamente de reacciones de españoles sorprendidos por la escena.

Muchos comparan directamente la experiencia con las típicas películas y series adolescentes estadounidenses. "Es literalmente Mean Girls", comenta un usuario.

Otros aseguran que lo que más les impacta es que todo ocurriera en la universidad y no en un instituto.

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Mientras tanto, el vídeo sigue acumulando visitas porque, para muchos, confirma una sospecha: algunas cosas que pasan en las series americanas… sí pasan de verdad.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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