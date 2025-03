Una española en Suiza ve una bolsa del Mercadona por la calle y se le cae el mundo al suelo

Sara, una joven española que vive en Zúrich, Suiza, ha compartido en su cuenta de TikTok una de esas anécdotas cotidianas que solo quienes viven fuera del país pueden entender. Aunque, después de ver las casi 30.000 visualizaciones que suma el vídeo, todo apunta a que son muchos más los que se han identificado con la "morriña" que le ha dado al ver en una calle de la localidad suiza, una simple bolsa de Mercadona.

"En la calle he visto a una chica con una bolsa del Mercadona llevando la compras", relata Sara en el vídeo. "La he mirado, he mirado la bolsa, me la he quedado mirando un poco en plan… Manera rara de mirar a un desconocido por la calle”, bromea mientras reconoce que no pudo evitar girarse varias veces para asegurarse de que la bolsa que estaba viendo era la que creía que estaba viendo, como si aquel trozo de plástico naranja y azul se hubiese transformado en un imán que la conectaba con su tierra.

Para Sara, el supermercado de Juan Roig ocupa un lugar especial en su corazón. "Amo Mercadona. Está en el top 3 de cosas que más echo de menos de España”, dice. A pesar de que la bolsa en cuestión no llevaba ningún producto de Hacendado, su cabeza se ha empeñado en asociarla con los sabores y las costumbres de su país.

No es la primera vez que esto le ocurre a Sara en Suiza. "Ya me ha pasado alguna otra vez y el sentimiento ha seguido siendo el mismo cada vez. Cada vez que veo las bolsas de Mercadona es como un sentimiento de nostalgia, de alegría, como morriña", cuenta en el vídeo, antes de finalizar con un mensaje directo a los responsables del supermercado de Valencia: "Y pues nada, desde aquí, I love you Mercadona".

El vídeo ha generado una ola de comentarios en TikTok de otros usuarios que han vivido situaciones similares o que han querido sumarse al sentimiento de morriña. "Las bolsas de Mercadona, el toro en los coches o los bolsos de Bimba y Lola...", ha señalado uno de los comentarios. Otros han optado por el humor: "Haberle hablado, mujer. Hubiera sido el inicio de una bonita amistad" o "Canta la sintonía y espera la respuesta...".

ncluso ha aparecido alguien que podría haber sido la protagonista anónima del encuentro: "Creo que he sido yo. Hoy he estado en Suiza con una bolsa de Mercadona", ha comentado una usuaria, mientras que otra ha lanzado una hipótesis: "¿No sería una chica muy alta? Porque mi mejor amiga va siempre a la compra con la bolsa del Mercadona por Zúrich jajaja".

Las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas en el día a día en España, como una bolsa de supermercado, pueden haberse convertido en inesperados recordatorios de casa para quienes viven lejos. Y, en este caso, en un fenómeno viral que ha conectado a miles de personas con un mismo sentimiento.