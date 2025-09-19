Una española que vive en EEUU confiesa qué es lo que más le saca de quicio: "De verdad que es que no puedo"

La usuaria de TikTok Mar (@mareddyrud), una mujer española que está viviendo actualmente en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es la costumbre estadounidense que le saca completamente de quicio.

"Una cosa de la cultura estadounidense de verdad que es que no puedo, es como ellos ven el tiempo. O sea, el tiempo para ellos tiene que ser eficiente, todo tiene que ser productivo", ha comentado la española.

"Le echan mil horas al trabajo generando algo que es dinero, entonces cuanto más trabajen pues más dinero tienen. Luego lo mismo es con todo, o sea, que el tiempo les sea útil de alguna manera", ha asegurado Mar.

"Pero claro, me agobio, porque es como... ¡Es que no saben simplemente quedar a tomar algo y luego ir viendo! Bueno, aquí tampoco quedas para tomar algo, es como... quedas con ellos y necesitan saber a qué hora empieza y a qué hora termina. O sea, no saben simplemente estar. Yo lo que quiero es quedar ir viendo. Y lo que surja", ha asegurado la usuaria.

"Son súper emprendedores, no se están quietos, siempre tienen alguna idea que quieren hacer, tienen muchas metas en la vida, muchas cosas que quieren conseguir. O sea, admiro mucho eso", ha apuntado la española.

"Pero echo de menos el poder irme a una terraza, sentarme, tomar algo, hablar... Sí, echo mucho de menos eso de la cultura española. Así que la próxima vez que estés tomándote algo en una terraza, por favor, acuérdate de mí y disfrútalo", ha concluido Mar.

"El problema ya no es salir a tomar algo, también es encontrar un sitio para tomar algo. El concepto bar/cafeteria que hay en España allí no lo hay, si sales a comer tal cual termines te traen la cuenta", ha añadido una usuaria.

"Y avisar con dias de antelación para quedar a tomar un café"; "Tanto es así que las fiestas tienen hora de inicio y hora de fin. Y definitivamente se termina a la hora que dicen", han apuntado otros internautas.

"Eso lo ves claramente en la cultura del café, nuestro café es ESTAR, chismear, compartir, contemplar sentados... El café gringo es stop & go, el café en vaso, con tapa, rapidito… ¡y yo extraño un p***o café en taza!", ha comentado también una usuaria.