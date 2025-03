Una experta en etiqueta dice cómo se debe comer una tortilla de patata: los comentarios surgen por sí solos

La experta en protocolo y etiqueta (conocida en redes sociales como @protocoloyetiqueta.es), que acumula más de 200.000 seguidores, ha publicado un vídeo indicando cómo debe comerse correctamente una tortilla de patata.

"La tortilla de patatas no se come con tenedor y cuchillo, es de una consistencia tan suave que solamente necesitamos el tenedor para comerla", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 300.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta'.

Según ha enseñado, se parten y tiran pequeños pedazos con el tenedor y se llevan a la boca. En cuanto al plan, asegura que "claro" que se permite, pero no es necesario ni se debe limpiar el plato.

"Se coge con cariño, con dos deditos, lo que nos ayudará es acompañar ese trozo rebelde de la tortilla que se nos resiste al tenedor", ha expresado. Tirando un poco de cultura futbolera, ha ironizado que el único "derbi" que permite en la mesa es si los equipos son el de tortilla de patatas o tortilla de patatas y cebollas.

"Ojo, que más de una familia y amistad se ha roto por una mala elección", ha rematado. Han sido casi mil reacciones de usuarios, muchos irónicos: "Se come a pellizcos cada vez que entras en la cocina".

Una de las respuestas más sonadas, con miles de 'me gusta' ha sido la de @burgerconqueso: "La comeré como yo quiera, ni que las tortillas tuvieran libro de instrucciones":