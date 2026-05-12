Una frase de esta esquela de un fallecido en A Coruña saca una sonrisa a más de uno: "Muchas veces son un arte en si mismo"

Algunas esquelas son carismáticas y, aunque puedan parecer hasta informales para despedir a una persona, en muchas ocasiones sirven para recordar anécdotas en vida, destacar rasgos de la personalidad del fallecido o contar frases que sacan una sonrisa al que lo lee.

De hecho, son en los medios de comunicación más locales donde estas acostumbran a tener una gran cabida y ser parte importante de los periódicos. En las últimas horas, se ha hecho viral la que han escrito los familiares de José Ramón Pose Garrido, un hombre fallecido a los 73 años en A Coruña.

"Sus hijas, Iria, Alba y Lara; hijos políticos, Rubén y Abdo; sus nietos André y Norah: hermanos Tito, Luci y Rosa y demás familia", son los que se han despedido de este hombre.

A continuación, tal y como se puede ver en la imagen con la esquela que ha publicado el redactor de La Voz de Galicia Santiago Garrido, los familiares han dejado una frase que está triunfando: "No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida. Un saludo desde Montealto -un barrio de la ciudad- con amor, Nenos!".

A partir de ahí aparece la información correspondiente a la misa del tanatorio, que se celebra este martes 12, o todo el entierro. Tal y como se anuncia, tras la misa comenzará la salida para el entierro en el cementerio municipal de San Amaro.

La viralidad de la esquela

El tuit de Garrido ha tenido relevancia en la red social de X con más de 20.000 reproducciones en menos de un día. Además, también ha superado en estas horas los 300 me gusta y ha sido compartido más de un medio centenar de veces recibiendo respuestas como estas: