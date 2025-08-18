La esquela que se ha publicado en el diario 'El País' es para enmarcar: "Maravillosa"

Las esquelas son un tipo de información muy consultada por muchas personas, que se sirven de ellas para saber si algún conocido ha fallecido. Más allá de despedir a seres queridos, también se aprovechan para recordar historias, nombres y momentos de la persona fallecida.

La esquela, publicada este lunes en El País, ya comienza de una forma única. "De Madrid al cielo, pasando por Mol (una pica en Flandes), Oegstgeest (así, como suena) y Becerril de la Sierra", se puede leer

Tras esto, continúa: "Pura Agustina de Michelena Ceballos, vda. de Ochoa, nació en Madrid el 5 de mayo de 1931 (pocos días después de ser proclamada la II República). Fue alumna aventajada de la Institución Libre de Enseñanza (hasta la catástrofe) y pasó con toda seguridad a mejor vida el 18 de junio de 2025, habiendo recibido a sus siete hijos: Cristina, Francisco, Carmen, Jose, Mariaje, Juan y María Pura".

"A todos dejas buen recuerdo y un ejemplo. Descansa en paz", sigue antes de la dirección y un final inmejorable: "(No estéis tristes. Leed un buen libro)".

Esta esquela no ha pasado desapercibida en las redes sociales, sonde han señalado: "Esta esquela maravillosa hoy en @el_pais. Me hubiera encantado conocer a Pura Agustina". También Rosa Belmonte ha apuntado que es una de sus "favoritas del verano", "por lo que pone".