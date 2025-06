Una madre regaña a su hijo por romper tres botellas en un mes y cuando descubre la razón el giro de guion es total

La usuaria de X @ymuchosmemes (o Ana_LaPatata) ha contado de primera mano lo que le ha pasado con su hijo, quien había roto hasta tres botellas de agua en apenas un mes y a quien había regañado por ello. Pero lo que hay realmente detrás le dejó tan patidifusa como orgullosa.

"Mi hijo me ha dicho que ha roto tres botellas de agua este mes. Le he regañado", ya ha advertido de primeras en un tuit, que ha alcanzado más de un millón de visualizaciones y 32.000 'me gusta' (y subiendo), teniendo un gran alcance en la red social antes conocida como Twitter.

Sin embargo, poco tiempo después la madre de un amigo de su hijo llamó para darle las gracias "por reponer las botellas que su hijo rompe", por lo tanto, el hijo de Ana jamás había roto nada y, aun así, dejó que le regañaran a él para evitar que lo hicieran con su amigo.

"Se ha comido tres veces mis '¿¡Pero cómo la has roto!?', con una sonrisa. A su amigo sí le iba a caer bronca grande, yo he dicho que han cambiado botellas y que tengo las suyas", ha rematado.

Cientos de personas han aplaudido el gesto que ha tenido su hijo con su amigo. Sin embargo, a muchos también le ha generado dudas cómo han podido romper las botellas, sin saber realmente si eran de plástico o de vidrio. También han debatido sobre hasta qué punto debe permitir que "se aprovechen" de su hijo.

"Le he dicho que es muy bueno y que espero que ese amigo sea igual de bueno con él, pero que no espere nada a cambio", ha resaltado la misma usuaria.

