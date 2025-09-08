Una monja benedictina enseña en Instagram su rutina en el convento desde que se levanta hasta que se acuesta
Por si alguna vez te has preguntado cómo es realmente la vida de las monjas.
¿Cuánto sabemos de cómo es la vida de las monjas? Si nos paramos a pensarlo, la respuesta seguramente sea algo parecido a 'nada' o 'más bien poco'. Pero eso tiene solución, y es gracias a las redes sociales y a una monja benedictina y "misionera digital" que las maneja que da gloria.
Sor Marta, monja benedictina del Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo es su día a día allí dentro. Su publicación no sólo permite aproximarse a sus rutinas, sino que también muestra cómo son sus habitaciones o demás estancias.
Su día comienza alrededor de las seis de la mañana y, como cuenta, disponen de un tiempo para prepararse, porque a las 6:50 "empieza el primer rezo, el oficio de lecturas". Después, viene un espacio para la oración personal.
"Luego cantamos Laudes, la oración de la mañana por antonomasia", explica. Después, rezan tercia y tienen la Eucaristía. Ahí aún no han desayunado, así que es momento de ir al refectorio a hacerlo.
Tras coger fuerza, vienen los trabajos, como ocuparse de la huerta o del obrador. Estudio, música o cocina son otras de las tareas que menciona.
A las 13:00 rezan sexta y después comen. "Una hermana sirve al resto y después come ella", puntualiza. "Y otra hermana lee en el púlpito y luego come ella", agrega. Tras la comida, descansan, y a las 16:00 rezan nona y después, el Rosario, pero esto último puede ser mientras pasean o mientras empaquetan los dulces elaborados durante la mañana.
A esto se suma el ensayo de los cantos de la liturgia. "A las 18:00 tenemos una hora de lectura espiritual", narra, y a las 19:00 toca rezar vísperas, seguido de media hora de rezo personal.
Para terminar el día, cenan y luego viene lo que llaman "recreo": "Un espacio de distensión y de encuentro comunitario". El último rezo antes de acostarse se llama completas y su día termina alrededor de las 22:30.