Una peluquería demuestra que no hacen falta fotos para atraer clientes: solo una tiza y mucha creatividad

El usuario @_onerolita ha subido a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía del ingenioso cartel que ha puesto en la calle una peluquería con el objetivo de promocionar sus servicios.

En concreto, se trata de una pizzarra en la que se puede leer: "Corte de pelo – No tengo fotos". Y debajo, en lugar de un catálogo tradicional, el cartel exhibe un dibujo hecho a mano con tiza que es de lo más divertido.

A la izquierda aparece un dibujo del busto de perfil de un hombre con el pelo bastante largo, abundante y despeinado, acompañado de la palabra "antes". Y justo a su derecha, se muestra la misma silueta, pero ahora con el pelo corto, junto a una flecha y a la palabra "después".

Finalmente, el mensaje concluye con la frase: "Pero quedan así", destacada en letras mayúsculas e invitando a los transeúntes a hacerse un cambio de look similar en su establecimiento, además de sacarles alguna que otra carcajada.

Un creativo anuncio que no solo ha llamado la atención de los peatones, sino también de los internautas, quienes han hecho que la imagen supere ya los 1,2 millones de visulizaciones, 56.000 'me gustas' y más de 2.000 retuits.

"El que no hace marketing es porque no quiere"; "¿El corte de pelo también viene con liposucciones?"; "De Phineas a Ferb en un momentillo": "No se a vosotros, pero a mí me han convencido", han comentado algunos tuiteros.

"¡No sé de quién es la peluqueria pero alto tipazo! Con ese cartel ya sabes que el trabaja ahí es super buena onda"; "La magia y el don de tener creatividad: no me pasa"; "Mil veces mejor esto que usar una IA", han añadido también otros usuarios felicitando al autor, quien se ha llevado todos los aplausos de la comunidad tuitera.