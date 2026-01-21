Una persona acude a una entrevista de trabajo y le hacen rellenar el 'cuestionario de los horrores': "Hay muchas preguntas que no son legales"
"Muchos se utilizan para medir hasta qué punto podrán aprovecharse del trabajador".
Un candidato a una oferta de trabajo ha salido horrorizado de la entrevista después del cuestionario que le pasó el entrevistador para rellenar y que, según los expertos, contenía preguntas que estaban claramente fuera de lugar.
El caso lo ha dado a conocer la plataforma de ayuda laboral Jobstice, que aseguran directamente que se trata del "peor cuestionario de selección" que han visto nunca.
"El entrevistador le dice al trabajador que no hace falta que responda a todo si no quiere y así se lava las manos. Porque en este cuestionario hay muchas preguntas que no son legales. Pero no solo es recoger información sobre ti, también miden tu nivel de sumisión. Cuanto más respondas, menos conocerás sobre tus derechos y más dispuesto estarás a pasar por el aro", advierten.
Las preguntas "red flag de manual"
"Al principio empieza más o menos normal, preguntando por tu experiencia y funciones en otras empresas, aunque también preguntan cuánto ganabas en tu anterior empresa. Esto no es solo un red flag de manual, sino que a partir de este año estará prohibido hacerlo. La Ley de Transparencia salarial indica que es la empresa la que debe decir el salario que ofrece y no al revés", subraya.
"Pero lo bueno empieza ahora. Tiene una sección llamada 'Situación familiar', que ya por el título pinta muy mal. Te preguntan por el estado civil, el número de hijos y sus fechas de nacimiento, si tu pareja trabaja y de qué trabaja, profesión del padre, profesión de la madre, número de hermanos y profesión de los hermanos. Todas estas preguntas no te las pueden hacer porque no tienen nada que ver con tus tareas y puesto a desempeñar en la empresa", avisa.
Qué leyes españolas que lo prohíben
De hecho, en 2022 entró en vigor en España la Ley para la igualdad de trato y no discriminación, que prohíbe que empresas excluyan a personas del acceso al empleo por motivos como estado civil, situación familiar, orientación sexual, salud, religión o cualquier otra condición personal o social.
Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) limita la recogida de datos personales, y los empleadores solo pueden pedir información estrictamente necesaria y relevante para el puesto.
El colmo: 'características físicas'
"Es increíble, pero es que empeora aún más. Justo debajo de la sección 'situación familiar' hay una sección llamada 'características físicas' y no te preguntan si te gusta hacer deporte, sino tu estado general de salud, si tienes alguna enfermedad relevante y lo culminan preguntando si tienes algún tipo de discapacidad. Sin palabras, de verdad", admite Jobstice.
"Es increíble que esto sea un cuestionario de selección actualmente en España. Luego acaban con preguntas más normales como cuáles son tus principales cualidades, aunque también te preguntan si has viajado al extranjero y qué países has visitado, como si quisieses entrar en EEUU", ironiza.
"Han perdido el norte"
Jobstice subraya que "las entrevistas y procesos de selección han perdido el norte totalmente": "Y seguramente pasarás por todo ese proceso para que te paguen el salario según convenio y no estés en el grupo profesional correcto. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen esto. Si os encontráis con situaciones similares, hay que denunciarlo".