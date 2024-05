Una profesora da su truco para evitar las faltas de ortografía: el resultado ha sido inmejorable

La profesora Ana Casandra (@AnaCasandra_) ha contado en sus redes sociales el método que tiene ella con sus alumnos para que corrijan las faltas de ortografía. Tal y como ha detallado, ha puesto el ejemplo de una estudiante que ha tenido y de la mejoría que ha experimentado en tan solo dos años.

"Una alumna que llegó a tener hasta 50 faltas en un examen en 4º de ESO, ha terminado 2º de Bachillerato sin apenas faltas en los últimos exámenes", comienza diciendo, antes de contar la técnica que sigue.

"Yo les hago hacer 10 frases con cada palabra en la que han cometido falta para no penalizarles. Este método funciona y mejoran mucho. Se va con sus dos sobresalientes en latín y griego, además del premio de haber mejorado en la expresión escrita", ha explicado Casandra en su publicación.

La profesora también ha confesado que su alumna lo "ha pasado mal con esa tarea" porque ha llegado a tener que hacer 200 frases, pero ha mostrado su agradecimiento por la mejoría que ha tenido en este tiempo.

Finalmente, se ha quejado de aquellos profesores que no dan importancia a este asunto: "Los que piensan que esto no es importante y no hay que trabajarlo (algunos siendo filólogos), no sé en verdad a lo que aspiran como docentes. Qué menos podemos hacer por nuestros alumnos que enseñarles a escribir con corrección".