Una profesora de idiomas comenta las puntuaciones en las escuelas de Noruega: en España no se ve tanto

En el pódcast 'El mundo profesional', en el que ahondan sobre la vida laboral, han entrevistado a una profesora de idiomas en Noruega, María Rosa Saldaña, quien ha hablado acerca del sistema de puntuación en los colegios del país.

"En Noruega es dificilísimo suspender", ha revelado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visitas y ha dejado a la entrevistadora bastante sorprendida. Según ha comentado, la puntuación no va del 0 al 10, como puede ser en España, sino del 0 al 6.

Por lo tanto, aquí surge una principal duda, ¿qué número significaría el suspenso? El número 1. "Prácticamente, nadie te deja dar un 1. Con un 2, apruebas", ha añadido Saldaña. "¡Guau!", reaccionó la entrevistadora.

Ante la sorpresa de que es muy difícil poder calificar con un uno, no viene porque el alumno no haya sacado esa nota, sino porque en Noruega "no se puede suspender". "Tal y como está la vida allí, la concepción que ellos tienen... No puedes decir que un alumno es tan sumamente malo que tiene que suspender", ha aclarado la profesora.

"Si digo que no es un uno, sino de cero, se echa encima el colegio, se te echan encima los padres...", ha revelado. Sin embargo, ella es una profesora que a eso no le da importancia: "Mire usted, me parece muy bien, pero esto es lo que hay y yo no voy a cambiar la nota".