Una profesora de inglés cuenta lo que le dijo una alumna por no poder hacer el trabajo final en español: tiene tela
"Cada día me sorprendo más con algunas preguntas que me hacen…".

Juan De Codina
Teenage female student raising her hand to answer a question.

La profesora de inglés y usuaria de TikTok @mdunyateacher ha contado lo que le ha pasado con una alumna del máster de Profesorado especializado en Lengua Inglesa en el que imparte clases, por lo que le dijo al no hacer el trabajo final en español.

"Vamos a ver, si tú te apuntas a hacer un máster de profesorado de especialidad en lengua inglesa, tienes que escribir un trabajo final de máster para ser profesor de lengua inglesa, en ese trabajo te decimos que lo vas a tener que escribir en inglés y la defensa en inglés", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 4.000 visitas (y subiendo).

También ha revelado que en esos trabajos finales dan dos opciones a elegir: hacer un producto educativo, como inventarse un juego de mesa, una página web o lo que al propio alumno se le ocurra con la finalidad de que los alumnos aprendan inglés o, por otro lado, un trabajo de investigación y una metodología que interese al alumno para ver cómo funciona y los resultados que tiene.

"Hoy me ha escrito una alumna un correo diciendo: Oye Dunya, ¿tenemos que escribir el trabajo en inglés? Y le digo, sí, el trabajo y la defensa será en inglés", ha relatado.

"¿Y si yo no quiero hacer un producto educativo, estoy obligada a implementar en la otra opción lo que yo escoja? Porque no sé si me da tiempo de implementar, ni sé si me apetece", le razonó la alumna. Cómo no, la profesora respondió que son las condiciones.

Y la respuesta de la alumna la dejó estupefacta: "¿Me puedo cambiar de grupo? Uno de español". En cuanto a reacciones, ha destacado la de @whateverlin9: "Yo alucino con que en algunas universidades hagan el trabajo final en español, están cursando filologías o especialidades de idiomas...".

