Una psicóloga hace reflexionar a muchos con su respuesta a este tuit sobre obligar a los niños a comer

Más de 400.000 personas han visto el hilo que ha compartido la psicóloga @fxckyoumore en X, anteriormente Twitter, en respuesta a un comentario de una persona que contaba cómo su madre lo obligaba a comer lentejas.

"Cuando era pequeño no quería lentejas. Mi madre dijo que en casa se comía lo que había y las tendría para cenar. Esa noche no cené. Puro orgullo. Al día siguiente devoré las lentejas. Hoy, contando esto, me han dicho que eso no es forma de educar", reza el mensaje.

A esto ha respondido la psicóloga contando que, efectivamente, esta no es una forma de educar: "No, no es buena forma de educar aunque al final consigas tus objetivos. Y te voy a contar por qué desde el punto de vista psicológico del menor. Tú como su tutor tienes la responsabilidad de alimentarlo, al dejar al niño sin comer lo que provocarás es frustración, malestar y una gran sensación de hambre".

Y ha añadido: "El niño al final se comerá las lentejas por pura hambre, pero no está recibiendo ninguna enseñanza más que, si no hace lo que tú le impones recibe un castigo".

Para esta experta, haciendo esto el niño no aprende y es mejor buscar un entendimiento: "Por ejemplo, si no te gustan las lentejas probamos garbanzos y otras legumbres. Otros tipos de cocinado".

"Los niños son humanos pequeños que están descubriendo el mundo de nuestra mano, los adultos tenemos que ayudarles a descubrir qué les gusta y qué no. Enseñarles durante su crecimiento (En este caso a comer bien). Pero sobre todo, ser su apoyo. Ellos no pueden valerse solos", ha señalado en otro tuit.

Para acabar, ha pedido a los padres que no se conviertan en enemigos de sus hijos porque si es malo "someter por la fuerza a un adulto" también lo es hacerlo con un niño: "Y por cierto, me he saltado todos los TCAs que esto puede provocar porque con eso tengo para 10 hilos más. En fin, la comida es una necesidad, no una recompensa ni un castigo".

Para aquellos que no han entendido su hilo ha dejado un mensaje: "Me comentan que no habéis pillado que está mal dejar a un niño sin comer 24h para enseñarle que hay que comer de todo ¿Me podéis explicar aquí qué parte de privar a un niño de alimento veis bien como técnica de educación? Gracias".

Y ha sentenciado: "Lo siento pero si eres capaz de tener a un niño privado de alimentos para que se coma lo que tú le impones sin entender por qué no quiere comerlo, sin buscar otros métodos pedagógicos y crees que lo estás haciendo genial no tengo nada que hablar contigo".