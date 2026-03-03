Pide información de una habitación que se alquila en Madrid: la respuesta que recibe es aterradora

La situación de la vivienda en España es insoportable, ya no sólo para los jóvenes, también para los adultos que ni trabajando pueden acceder a alquilar un piso, porque de comprar ya ni hablamos.

En lo que al alquiler se refiere, en 2026, la situación es cada vez peor. Los indicadores oficiales y los informes o estudios realizados coinciden en que el mercado del alquiler continúa excesivamente al alza, situándose en máximos históricos.

El 68% de las viviendas en alquiler exceden el límite ampliamente aceptado de que un alquiler es asequible cuando no supera el 30% de los ingresos del hogar, sobre todo en ciudades como Madrid.

En otras palabras: más de dos tercios de los inquilinos potenciales se ven obligados a destinar una proporción excesiva de sus ingresos a la vivienda. A partir de ahí todo se complica, en todos los sectores.

Por poner un ejemplo claro: una familia debería asumir un alquiler máximo de 805 euros mensuales, sin embargo, la realidad es bien diferente. El precio actual de un piso de dos habitaciones se situó en el cuarto trimestre de 2025 en 1.088 euros al mes, casi 300 euros por encima del umbral considerado razonable.

Para muestra, un whatsapp

Para muestra de la situación que se está viviendo en ciudades como Madrid, el usuario @catboybait ha compartido la conversación que ha tenido en WhatsApp con una persona que buscaba compañero de piso.

"Hola he visto tu anuncio de una habitación en Fotocasa. ¿Sigue disponible?", le ha preguntado. La respuesta que ha recibido es aterradora y da buena muestra de por qué la situación de la vivienda en España es la que es.

"Holis, nos echaron a todos y vendieron el edificio para hacer vivienda turística, suerte buscando piso", le han respondido.

El drama por ciudades

Grandes ciudades y playas son especialmente golpeados por esta ola que tiene pinta de que va a ser la piedra angular de los gobiernos de toda Europa.

Málaga, Valencia y Palma encabezan el ranking de menor accesibilidad: en la capital malagueña, apenas el 9% de los pisos de dos habitaciones resultan económicamente viables para una familia con ingresos medios; en Palma y Valencia, el porcentaje se sitúa en el 11%.

Después está Madrid y Alicante, con solo un 16% de la oferta por debajo del límite razonable; Barcelona (18%), Segovia (24%) y Las Palmas de Gran Canaria (28%) completan el grupo de ciudades con mayor tensión.

En Santa Cruz de Tenerife, el 32%, mientras que en Salamanca el porcentaje asciende al 33%. Aún por debajo del 50% se encuentran Bilbao (35%), Sevilla (36%), San Sebastián (39%), Cádiz (41%) y Vitoria (47%).

Ciudades con menor accesibilidad a la vivienda