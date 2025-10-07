Una ucraniana se cabrea al descubrir lo que pasa en España cuando pide un té

La cultura del té, a priori, no está muy extendida en España. La cultura del café está bastante más asentada en bares y restaurantes y la cultura del desayuno pasa sí o sí por un café con leche o un cortado y no por el té.

En TikTok, una usuaria de origen ucraniano que está aquí viviendo ha mostrado su sorpresa al descubrir lo que ocurre cada vez que se sienta en un bar y pide un té: no tiene nada que ver con cómo lo hacen en su país.

"Decidme la verdad. En España no os gusta el té o qué pasa. Porque cuando pido en cualquier bar un té me sirven esta taza tan pequeña que ni lo puedo llamar té", ha empezado diciendo.

Y prosigue: "Porque si pido un té es para tomarlo con calma durante 20 minutos, medio litro o 300 mililitros como mínimo, pero esto". Ha denunciado que se lo tiene que tomar rápido y no le da tiempo a disfrutarlo.

"Esperas más tiempo a que enfríe y luego lo tomas en dos segundos y te vas. No entiendo, ¿no os gusta el té tanto como a nosotros? ¿O por qué es?", ha señalado la usuaria en TikTok.

En los comentarios, como no podía ser de otra forma, la mayoría de españoles le han respondido que, evidentemente, en España somos más de café que de té. "Aquí tomamos té cuando la analítica ha salido disparada", "es por la misma razón por la que en el norte y este de Europa cuando pides un café te traen un bol de una infusión mas o menos oscura" y "creo que no hay mucha cultura de té. Es como con el aceite de oliva, están los países civilizados que lo usan y los que no", están diciendo en respuesta al vídeo.