Una uróloga advierte de lo que hacen muchos al hacer pis y que no es tan buena idea como parece

La Médica Especialista en Urología, la doctora Cristina Barrera, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@laurologadetiktok) advirtiendo de lo que hacen muchos a la hora de hacer pis, que no es tan recomendable como parece.

Se ha referido al llamado popularmente al "pis de por si acaso", alegando que aunque parezca "algo inofensivo", puede tener consecuencias como alterar el funcionamiento normal de la vejiga.

"Cuando vacías la vejiga sin tener la necesidad real, enseñas al cuerpo a anticiparse", ha advertido. Por lo tanto, ha explicado que la vejiga se adapta y empieza a avisar al cuerpo antes de tiempo con volúmenes mucho más bajos de lo habitual.

Provocaría, por tanto, que una persona vaya más tiempo al baño durante el día o "sentir urgencia o no poder aguantar como antes".

"Si no sientes ganas, no es el momento, aceptar el deseo miccional es cuidar tu control y tu salud", ha rematado la uróloga. El vídeo ha recibido la atención de 106.000 personas, de las cuales 1.500 han dejado su 'me gusta'.

