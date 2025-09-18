Unos padres cuelgan este cartel en un portal para recuperar el móvil de su hija: imposible ser más elegante

La popular cuenta de X @LiosdeVecinos ha difundido en su perfil de esta red social el mensaje que han dejado unos padres en un portal de una comunidad para intentar recuperar el móvil que había perdido su hija.

"Busco móvil", se puede leer claramente en la parte superior de la hoja. A partir de ahí así comienza el mensaje: "Una persona que vive en este portal y que es alumno/a del Laguna de Joatzel tiene el móvil de mi hija, un iPhone 16 rosa. El móvil está bloqueado y denunciado en comisaría, no lo vas a poder usar. Por favor, devuélvelo".

A partir de aquí, la persona que ha escrito el texto enumera varias opciones para que entregue el móvil, aunque sea de forma anónima sin tener que identificarse: "Entrégalo en consejería, déjalo en la mesa del profesor para que lo encuentre él, llévalo a la Policía y di que te lo has encontrado (no hace fatal qeu des tu nombre). Yo no quiero problemas, me da igual por qué lo tienes tú, solo quiero recuperarlo".

El motivo por el que lo quiere conseguir, además de por estar pagándolo todavía, es una mucho mayor: recuperar las fotos que tenía su hija con su abuelo fallecido y que nunca más se va a poder hacer.

"Tiene fotos muy importantes para ella de su abuelo que ya no está y todavía me queda un año y medio por pagar. O llámame y lo hablamos", se explica en el texto.

Finalmente, en un último párrafo afirma que de verdad le da igual lo que haya pasado y aclara que lo único que le importa es recuperarlo. "No va a haber consecuencias", finaliza el cartel.

El mensaje y la publicación de Líos de vecinos se ha hecho viral con más de 140.000 reproducciones y un millar de me gusta.