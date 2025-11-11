Unos periodistas franceses ponen lo nuevo de Rosalía y las cámaras les captan haciendo algo que lo dice todo

La reacción que han tenido dos presentadores de la radio francesa RMC, uno de los fundadores de la Unión Europea de Radiodifusión en 1950, al escuchar algunas canciones de Lux, el nuevo disco de Rosalía, deja bien a las claras las sensaciones que les provoca el trabajo de la catalana.

Como se puede ver en unas imágenes que ha distribuido la cadena a través de sus redes sociales, ambos periodistas alzan las manos y bailan, casi con ganas de levantarse y darlo todo.

El trabajo de Rosalía está teniendo una enorme repercusión en el extranjero, donde medios tan potentes como The New York Times, fundado en 1851 y ganador de 132 Premios Pulitzer, más que ningún otro periódico en todo el mundo, han analizado canción por canción.

"Una declaración de grandiosidad"

El rotativo estadounidense señala que el disco "tiene tintes operísticos" pero se pregunta si "es realmente una ópera". Dice además que el álbum de Rosalía "se anuncia como sinfónico y operístico", pero señala que "toma prestado de ambos géneros, sin decantarse por ninguno". Dice que el primer sencillo, Berghain, "es una declaración de grandiosidad, con orquesta completa, coro y voces de coloratura" y que, "para realzar la autenticidad del espectáculo, toma prestado libremente de la música clásica y la ópera".

The New York Times, tras analizar canción por canción, acaba sacado una conclusión rotunda: "Rosalía se lo está pasando en grande".

"El nuevo fantasma de la Ópera"



Mientras, el semanario alemán Stern titula de una forma demoledora su artículo sobre Lux: "El nuevo Fantasma de la Ópera".

Dice que con Lux, Rosalía "se embarca en el mayor experimento de su carrera: 18 canciones, 13 idiomas, una orquesta sinfónica y cero concesiones". "Rosalía ahora se lanza a la ópera en lugar de a la fiesta", afirma.