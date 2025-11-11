Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Unos periodistas franceses ponen lo nuevo de Rosalía y las cámaras les captan haciendo algo que lo dice todo
Virales

Virales

Unos periodistas franceses ponen lo nuevo de Rosalía y las cámaras les captan haciendo algo que lo dice todo

Lo de que una imagen vale más que mil palabras es literal aquí. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Los periodistas de RMC, escuchando lo nuevo de Rosalía.
Los periodistas de RMC, escuchando lo nuevo de Rosalía.RMC

La reacción que han tenido dos presentadores de la radio francesa RMC, uno de los fundadores de la Unión Europea de Radiodifusión en 1950, al escuchar algunas canciones de Lux, el nuevo disco de Rosalía, deja bien a las claras las sensaciones que les provoca el trabajo de la catalana.

Como se puede ver en unas imágenes que ha distribuido la cadena a través de sus redes sociales, ambos periodistas alzan las manos y bailan, casi con ganas de levantarse y darlo todo.

El trabajo de Rosalía está teniendo una enorme repercusión en el extranjero, donde medios tan potentes como The New York Times, fundado en 1851 y ganador de 132 Premios Pulitzer, más que ningún otro periódico en todo el mundo, han analizado canción por canción.

"Una declaración de grandiosidad"

El rotativo estadounidense señala que el disco "tiene tintes operísticos" pero se pregunta si "es realmente una ópera". Dice además que el álbum de Rosalía "se anuncia como sinfónico y operístico", pero señala que "toma prestado de ambos géneros, sin decantarse por ninguno". Dice que el primer sencillo, Berghain, "es una declaración de grandiosidad, con orquesta completa, coro y voces de coloratura" y que, "para realzar la autenticidad del espectáculo, toma prestado libremente de la música clásica y la ópera".

The New York Times, tras analizar canción por canción, acaba sacado una conclusión rotunda: "Rosalía se lo está pasando en grande".

"El nuevo fantasma de la Ópera"

Mientras, el semanario alemán Stern titula de una forma demoledora su artículo sobre Lux: "El nuevo Fantasma de la Ópera".

Dice que con Lux, Rosalía "se embarca en el mayor experimento de su carrera: 18 canciones, 13 idiomas, una orquesta sinfónica y cero concesiones". "Rosalía ahora se lanza a la ópera en lugar de a la fiesta", afirma.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 