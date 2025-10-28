Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va al "café más famoso del mundo", hace dos horas de cola, paga nueve euros y lo que se encuentra en el suelo al entrar es para morirse
Va al "café más famoso del mundo", hace dos horas de cola, paga nueve euros y lo que se encuentra en el suelo al entrar es para morirse

Eso sí, el café dice que sí merece la pena.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento de la publicación de @guillegars en el Café Tivoli.TIKTOK / @guillegars.

La heladería Vivoli, la más antigua de Florencia, se ha convertido en los últimos años en una auténtica sensación en redes sociales, donde ha cobrado una relevancia que ha provocado que el local se llene hasta el punto de que las colas a sus puertas son interminables. 

Son muchos los que quieren probar su famoso "La gran crema al caffè", que combina el café y el helado.

El usuario de TikTok @guillegars se ha acercado al local para comprobar si esa enorme fama se corresponde con la realidad y se ha llevado más de una sorpresa.

"Este es el café más famoso del mundo. Hemos venido a Florencia, concretamente a Vivoli, local en el que llevan más de cien años sirviendo ese famoso affogato. Hay que hacer más de dos horas de cola para comprarlo por seis euros el normal y nueve euros en de pistacho", explica.

El usuario resalta que "lo que hace especial a este café es que está cubierto de su helado casero de yema de huevo". Una vez que entra en el local se lleva la sorpresa, que graba en vídeo: "Lo que sí quiero decir para ser honesto con vosotros es que hemos visto una cucaracha en el suelo, lo cual no me ha hecho ni pizca de gracia". 

Una vez recuperado del susto, señala que la forma tradicional de tomar el café "es muy simple": "No lo mezclas, sino que coges con la cuchara un poquito de helado y lo untas en el café. La mezcla es maravillosa, la verdad. El helado está buenísimo, es un helado italiano bueno, bueno. El café, de primera calidad como los cafés aquí, que son una pasada". 

"Por otro lado tenemos el de pistacho, que es básicamente lo mismo que por tres euros más te tiran unos trocitos de pistacho por el borde. ¿Mejora el pistacho el café? Sí. ¿Pagaría tres euros? Bueno, igual en condiciones normales no, pero vienes una vez en la vida y creo que esto es algo que hay que probar porque no lo vas a encontrar en ningún otro sitio", admite.

"Para el helado Vivoli utilizamos solo productos de alta calidad, como leche entera 100% italiana, crema fresca pasteurizada, huevos de granja y fruta fresca de temporada, la cual procesamos diariamente", explica la empresa en su web. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

