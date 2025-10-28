Va al "café más famoso del mundo", hace dos horas de cola, paga nueve euros y lo que se encuentra en el suelo al entrar es para morirse

La heladería Vivoli, la más antigua de Florencia, se ha convertido en los últimos años en una auténtica sensación en redes sociales, donde ha cobrado una relevancia que ha provocado que el local se llene hasta el punto de que las colas a sus puertas son interminables.

Son muchos los que quieren probar su famoso "La gran crema al caffè", que combina el café y el helado.

El usuario de TikTok @guillegars se ha acercado al local para comprobar si esa enorme fama se corresponde con la realidad y se ha llevado más de una sorpresa.

"Este es el café más famoso del mundo. Hemos venido a Florencia, concretamente a Vivoli, local en el que llevan más de cien años sirviendo ese famoso affogato. Hay que hacer más de dos horas de cola para comprarlo por seis euros el normal y nueve euros en de pistacho", explica.

El usuario resalta que "lo que hace especial a este café es que está cubierto de su helado casero de yema de huevo". Una vez que entra en el local se lleva la sorpresa, que graba en vídeo: "Lo que sí quiero decir para ser honesto con vosotros es que hemos visto una cucaracha en el suelo, lo cual no me ha hecho ni pizca de gracia".

Una vez recuperado del susto, señala que la forma tradicional de tomar el café "es muy simple": "No lo mezclas, sino que coges con la cuchara un poquito de helado y lo untas en el café. La mezcla es maravillosa, la verdad. El helado está buenísimo, es un helado italiano bueno, bueno. El café, de primera calidad como los cafés aquí, que son una pasada".

"Por otro lado tenemos el de pistacho, que es básicamente lo mismo que por tres euros más te tiran unos trocitos de pistacho por el borde. ¿Mejora el pistacho el café? Sí. ¿Pagaría tres euros? Bueno, igual en condiciones normales no, pero vienes una vez en la vida y creo que esto es algo que hay que probar porque no lo vas a encontrar en ningún otro sitio", admite.

"Para el helado Vivoli utilizamos solo productos de alta calidad, como leche entera 100% italiana, crema fresca pasteurizada, huevos de granja y fruta fresca de temporada, la cual procesamos diariamente", explica la empresa en su web.