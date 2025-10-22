Si tienes una cafetera italiana en casa ojo porque hay una pieza que te puede dar un disgusto

España es cada vez más cafetera. Según Informe Sectorial del Café en España (2023-2024) el consumo de café creció un 3,7% y supera los 67 millones de tazas diarias. Esto se divide en 44,7 millones en los hogares y 22,5 millones en establecimientos de hostelería, es decir, bares, restaurantes y derivados.

Según el citado informe del que se hizo eco el diario El País, de cada 100 tazas consumidas, 66 se toman en casa y 34 en bares y cafeterías. Otro dato curioso es que cada español consume 4,22 kilos de café al año, lo que equivale a unas 562 tazas, por eso es tan importante saber usar y limpiar las cafeteras de casa, especialmente las italianas.

Este mismo informe que recoge El País señala que el café de tueste natural lidera las preferencias —42% en hogares y 78% en hostelería—, seguido del café de mezcla —26% en hogares y 19% en hostelería— lideran las preferencias.

Más cápsulas, menos descafeinado

Además, poco a poco las cápsulas van ganando terreno en los hogares, con una de cada cinco tazas, mientras que baja el café soluble y el tostado descafeinado bajan. Por todo esto hay que cuidar los elementos con los que se hace el café. En TikTok, un usuario ha explicado que hay una parte escondida que se suele ensuciar mucho.

En la parte en la que se pone el café molido hay una especie de tubo, presionando con un palo se saca lo que parece una especie de filtro que, como ha mostrado @nitofran, se pone perdido de restos de café.

"Esto se limpia también. Yo lo descubrí hace poco", dice mientras saca la pieza y la limpia. Hay varios usuarios que se han quejado de este método para limpiar la cafetera y le han dicho: "Espero que no lo limpies con jabón si de verdad te gusta el café".

A lo que esta persona responde: "Supongo que tú no lavarás los cubiertos con jabón, para que tengan mas sabor a la próxima comida supongo".