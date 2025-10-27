Enseña lo que ha pagado por un chocolate con churros en el centro de Madrid y de fondo hay un grave problema

"Está muy caro. Muy caro". El creador de contenido y experto en gastronomía Cocituber, con casi medio millón de seguidores en TikTok, ha ido a comer un chocolate con churros al centro de Madrid y ha salido escaldado por el precio. "El más caro" que se ha tomado en su vida.

Ha explicado que antes, por dos o tres euros, podías desayunar un clásico chocolate con churros, uno de los desayunos más típicos de Madrid, con permiso del café y el pincho de tortilla.

Tal y como han contado en Antena 3 Noticias, el precio de los churros ha subido un 43% en un año, provocado por la subida de las materias primas. "No puede costar estar barbaridad", ha añadido Cocituber.

En la cafetería, de fondo suena flamenco y el local está lleno de ingleses y ni un solo español: "Un español nunca pagaría esta barbaridad por un chocolate con churros. Esto es por el turismo".

Madrid se ha masificado

La ciudad de Madrid se ha convertido en uno de los reclamos más demandados por los extranjeros con más de seis millones de visitantes: "En 2025 el turismo dejó 13.000 millones de euros en Madrid y es que el chocolate con churros es un souvenir. Las churrerías se llenan de excursiones, de turistas, todos los días. No nos quieren a los de aquí y esto hace que los precios suban un montón".

Cocituber, que lleva 25 años viviendo en Madrid, ha comentado que el problema no es pagar más, es perder la identidad. "Me jode porque Madrid ya no huele a café y a churros. Huele a turismo y a mucha prisa".

Ha dejado claro que no está cargando contra el turismo porque sabe que es bueno pero "cuando un desayuno te cuesta el doble que hace años igual es el momento de hacérnoslo mirar".

"El chocolate con churros sigue siendo Madrid pero Madrid ya no sabe igual", ha zanjado antes de decir que una taza de chocolate y cuatro churros le ha costado seis euros. A él no le merece la pena.