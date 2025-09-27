Va al cine sola y compra una entrada al lado de otro espectador: lo que le dicen es de película de terror

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una buena acción que le ha salido cara. Un espectador ha comprado una entrada para ir al cine, y al ver que otra persona iba sola, la compró a su lado para hacerle compañía. "Estaba comprando entrada para el cine y vi que había alguien que también va sólo así que le voy a hacer compañía", asegura.

El usuario ha querido compartir su experiencia en su perfil de X (antes Twitter), en la que ha alcanzado 29.000 y le han llovido las críticas. Los internautas le han tachado en este sentido de psicópata y acosador, pero él, ha salido a defenderse. "Me dicen psicópata a mí, pero podemos hablar de cómo teniendo una sala entera para elegir asiento se la cogió en esa fila tan adelante: soy una víctima en una historia mal contada", ha asegurado. Asimismo, asegura que todo "salió bien", "me invitó a su casa después". 

Pero sus justificaciones no han servido para que continúe recibiendo críticas. Muchos lo han vivido como si fuesen ellos: "Llego a querer ir sólo al cine estando el cine vacío, se pone alguien al lado, y lo mínimo que hago es levantarme e irme a la otra punta del cine mirándote con todo el desprecio del mundo". Además, algunas mujeres se han pronunciado. "Voy sola porque quiero estar sola, si no ya quedaría con amigas y también serías bienvenida. Si eres un tío, ¿es un poco acoso esto, no?".

Muchos otros se han animado a compartir sus opiniones, concretamente 427 usuarios. "Te aseguro que lo último que quería esa persona es que te sientes a su lado", asegura uno. "Pues, mira, te aplaudo. Dejé de ir al cine porque no tenía con quién ir o que le gustasen las películas que veo. Quizás se conozcan dos soledades para formar una soledad más fuerte", aplaude otra.

