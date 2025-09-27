Va al cine sola y compra una entrada al lado de otro espectador: lo que le dicen es de película de terror

Una buena acción que le ha salido cara. Un espectador ha comprado una entrada para ir al cine, y al ver que otra persona iba sola, la compró a su lado para hacerle compañía. "Estaba comprando entrada para el cine y vi que había alguien que también va sólo así que le voy a hacer compañía", asegura.

El usuario ha querido compartir su experiencia en su perfil de X (antes Twitter), en la que ha alcanzado 29.000 y le han llovido las críticas. Los internautas le han tachado en este sentido de psicópata y acosador, pero él, ha salido a defenderse. "Me dicen psicópata a mí, pero podemos hablar de cómo teniendo una sala entera para elegir asiento se la cogió en esa fila tan adelante: soy una víctima en una historia mal contada", ha asegurado. Asimismo, asegura que todo "salió bien", "me invitó a su casa después".

Pero sus justificaciones no han servido para que continúe recibiendo críticas. Muchos lo han vivido como si fuesen ellos: "Llego a querer ir sólo al cine estando el cine vacío, se pone alguien al lado, y lo mínimo que hago es levantarme e irme a la otra punta del cine mirándote con todo el desprecio del mundo". Además, algunas mujeres se han pronunciado. "Voy sola porque quiero estar sola, si no ya quedaría con amigas y también serías bienvenida. Si eres un tío, ¿es un poco acoso esto, no?".

Muchos otros se han animado a compartir sus opiniones, concretamente 427 usuarios. "Te aseguro que lo último que quería esa persona es que te sientes a su lado", asegura uno. "Pues, mira, te aplaudo. Dejé de ir al cine porque no tenía con quién ir o que le gustasen las películas que veo. Quizás se conozcan dos soledades para formar una soledad más fuerte", aplaude otra.