Va a desayunar a un bar de barrio de Madrid y le sorprende a dónde ha llegado ya el precio del café 

Los bares y los restaurantes de España tienen encima la lupa de los clientes y tienen medida cada cambio que se produce en los precios. Y tienen razón en una cosa: todo ha subido.

Huevos, café, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de 2025, según recoge un informe del medio Cinco Días.

Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se ha incrementado un 17%, la carne de vacuno un 15,6%, los huevos un 30% y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.

El café, a casi 2 euros en Madrid

En las últimas horas se ha viralizado en TikTok un ticket de un bar de barrio de Madrid y, sobre todo, ha llamado la atención el precio del café, a 1,85 euros. Además, el agua de 35 cl está a 1,50; un crep de Nutella a 4,90 euros, unas bravas a 6,50 y una tortilla francesa al plato 4,50.

Esto ha provocado un intenso debate sobre si la culpa del aumento de precios es de la hostelería o si los empresarios con bares y restaurantes, a la vista de lo que ha subido todo, no tienen más remedio que hacerlo.

"Cómo van a bajar los precios si a la hostelería no hacen más que subirles y subirles…cómo se nota que no vivís de eso… abre un bar que te durará dos días", dice una persona en respuesta a otra que afirma que no volvería a un sitio así.

Muchos echan la culpa al Gobierno de España por los "impuestos abusivos" y otro directamente dice que no le parece caro lo que ha pagado por ese desayuno en un bar de Madrid.

Sequías y heladas, motivos del aumento de los precios

Esta subida de precios, además de por la inflación galopante que reina por Europa y por España, tiene que ver con las inclemencias del tiempo.

Por ejemplo, el encarecimiento del café se ha visto influido por las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores. A esto se le suma que en muchas de estas zonas hay graves conflictos políticos que hacen que sea complejo sacar y distribuir el producto.

Con el chocolate ocurre algo similar. Su precio se ha moderado pero en 2025 ha llegado a subir un 25%, ahora se ha estancado en el 16%.