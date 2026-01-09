Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a desayunar a un bar de barrio de Madrid y le sorprende a dónde ha llegado ya el precio del café
Virales
Virales

Va a desayunar a un bar de barrio de Madrid y le sorprende a dónde ha llegado ya el precio del café 

A muchos otros, también. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ticket de un bar de barrio de Madrid
Ticket de un bar de barrio de Madrid@didac.es

Los bares y los restaurantes de España tienen encima la lupa de los clientes y tienen medida cada cambio que se produce en los precios. Y tienen razón en una cosa: todo ha subido. 

Huevos, café, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de 2025, según recoge un informe del medio Cinco Días.

Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se ha incrementado un 17%, la carne de vacuno un 15,6%, los huevos un 30% y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.

El café, a casi 2 euros en Madrid

En las últimas horas se ha viralizado en TikTok un ticket de un bar de barrio de Madrid y, sobre todo, ha llamado la atención el precio del café, a 1,85 euros. Además, el agua de 35 cl está a 1,50; un crep de Nutella a 4,90 euros, unas bravas a 6,50 y una tortilla francesa al plato 4,50. 

Esto ha provocado un intenso debate sobre si la culpa del aumento de precios es de la hostelería o si los empresarios con bares y restaurantes, a la vista de lo que ha subido todo, no tienen más remedio que hacerlo. 

"Cómo van a bajar los precios si a la hostelería no hacen más que subirles y subirles…cómo se nota que no vivís de eso… abre un bar que te durará dos días", dice una persona en respuesta a otra que afirma que no volvería a un sitio así. 

Muchos echan la culpa al Gobierno de España por los "impuestos abusivos" y otro directamente dice que no le parece caro lo que ha pagado por ese desayuno en un bar de Madrid. 

Sequías y heladas, motivos del aumento de los precios

Esta subida de precios, además de por la inflación galopante que reina por Europa y por España, tiene que ver con las inclemencias del tiempo. 

Por ejemplo, el encarecimiento del café se ha visto influido por las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores. A esto se le suma que en muchas de estas zonas hay graves conflictos políticos que hacen que sea complejo sacar y distribuir el producto. 

Con el chocolate ocurre algo similar. Su precio se ha moderado pero en 2025 ha llegado a subir un 25%, ahora se ha estancado en el 16%. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 