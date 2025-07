Va al médico y el error que vive con una estudiante de prácticas es mejor tomárselo con humor

Empezar en un trabajo por primera vez no es tarea fácil, y los fallos son una cosa prácticamente inevitable, aunque si los errores ocurren cuando está en juego la salud... el nivel de nerviosismo sube.

Uno de los ejemplos de esto es el caso que ha vivido la tuitera Belén (@mbelenbm12) que ha contado a través de su cuenta de X la experiencia que ha vivido al irse a hacer una ecografía.

"Un besazo a la chica de prácticas que había hoy haciéndome la eco y que ha dicho: '¿Aquí está el estómago?' y la ginecóloga le ha dicho: 'Cariño, eso es EL CORAZÓN'", ha relatado la tuitera.

"No pasa nada, nadie nace enseñado y lo estás haciendo genial. Pero me he reído al salir, no lo niego", ha añadido la usuaria de X, quien se ha tomado la confusión de la estudiante de prácticas con buen humor.

El error ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la comunidad tuitera, quienes han hecho que la publicación alcance ya las 800.000 visualizaciones y lo más de 35.000 'me gustas'.