Va a Mercadona a hacer una compra y hace una pregunta que desata los comentarios

La creadora de contenido Firdaus (@fi.elgh) ha sido víctima de miles y miles comentarios desatados tras entrar a Mercadona y hacer una pregunta que muchos no han sabido entender.

"Estoy haciendo la compra en el Mercadona. ¿Por qué todo tiene que llevar manteca de cerdo?", ha expresado la joven al principio del vídeo, que ha acumulado más de 250.000 visualizaciones y 6.000 'me gusta'.

"Estoy en la zona de bollería y todo lleva manteca de cerdo: solo quiero un croissant normal... Creo que lo único que no lleva es esto, lo he leído dos veces y no estoy segura", ha anunciado, haciendo referencia a unos bollos de Hacendado.

"¿Tan difícil es usar manteca, mantequilla, no sé de cualquier otra cosa?", ha rematado la joven, refiriéndose a lo dañino que es para la salud la manteca de cerdo.

Los usuarios han empezado a responder con comentarios racistas, pidiéndole que vuelva a su país y que en España es lo que hay. A varios ha contestado de la mejor forma posible.